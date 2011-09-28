Lotodan aldı köyüne verdi

T24- Sayısal Loto’nun 15 Ocak’taki çekilişinde 3 milyon 350 bin 415 TL tutarındaki büyük ikramiyenin tek başına sahibi olan Mestan Kocatürk (44), Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’ne bağlı Çavuşlar Köyü’nü ihya etti.





Hemşehrilerinin gönlünü kazanan Kocatürk, köyün düğün salonu için 50 bin, ilköğretim okuluna 20 bin, camisine 20 bin, sağlık evi için 2 bin TL harcadı.



Kocatürk, şimdi de 100 bin TL tutarındaki halı sahayı yaptırmak için kolları sıvadı. Turgutlu İlçesi’ndeki bir okula da 10 bin TL yardımda bulunan Kocatürk, “Bu benim köyüm. Halı sahadan sonra köy kahvesinde de yenileme çalışması yaptıracağım. Köyde yaşamaya da devam edeceğim” diye konuştu.