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Yaşam

LOTO TALİHLİSİ TEK ODALI KULÜBEDE YAŞIYOR KEMER (A.A)

09 Ocak 2011 18:44

-LOTO TALİHLİSİ TEK ODALI KULÜBEDE YAŞIYOR KEMER (A.A) - 09.01.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 yıl önce Sayısal Loto'da 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan talihli, tüm parasını kaybetti. Eşinden boşanan ve işini de kaybeden talihli, şu anda tek odalı bir kulübede yaşıyor. Sayısal Loto'nun 1999 yılındaki çekilişinde 6 bilerek 331 bin 193 liralık ikramiyeyi kazanan Hüseyin Cihan'a, kazandığı para uğurlu gelmedi. Tüm parasını kaybettiği için bir vatandaşın kendisine verdiği tek odalı kulübede yaşamını sürdüren Cihan, ikramiye kazanmadan önce bir turistik tesiste bahçıvanlık yaptığını, ikramiyeyi kazandıktan sonra ise işinden ayrıldığını anlattı. İkramiyeyi kazanınca rehavete kapıldığını ifade eden Cihan, her akşam eğlencelere gittiğini, tanıştığı kadınlara hediyeler aldığını, beğendiği her otomobili satın almaya kalkıştığını, bu şekilde de ''bitmez'' dediği parayı tükettiğini kaydetti. Yaşam tarzı yüzünden eşinden de boşandığını anlatan Hüseyin Cihan, şu anda 13 yaşında olan çocuğunu artık göremediğini ifade etti. Paranın kendisine ''uğursuzluk getirdiğini'' savunan Cihan, parasının bitmesinin ardından nafakasını ödeyemez duruma geldiğini ve geçen yıl da borçları yüzünden cezaevine girdiğini dile getirdi. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldığını anlatan Hüseyin Cihan, ''Parayı beraber yediğim arkadaşlar bir gün olsun cezaevinde ziyaretime gelmedi'' dedi. Hüseyin Cihan, tüm yaşadıklarına rağmen halen şans oyunları oymaya devam ettiğini belirterek, ''Şansımın halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu olaylar başımdan geçti ama yine de bu şans oyunlarını oynamaya devam ediyorum. Bir gün yine büyük ikramiyeyi kazanacağımı düşünüyorum. O zaman 1999 yılındaki gibi bilinçsizce parayı harcamayacağım'' diye konuştu.

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