Loto talihlisi çift sır oldu

T24 - 8 haftadır devreden ve 19 milyon liraya ulaşan ikramiyesiyle herkesin hayallerini süsleyen “Süper Loto” 2 talihlinin yüzünü güldürdü. Osmaniyeli şanslıyla ikramiyeyi paylaşan Bursa Kestelli çiftin, çekilişten birkaç saat sonra, yeni kiraladıkları evlerinin anahtarını ev sahiplerine bırakarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Kenan ve Nezahat Karaduman, cuma sabahı da çalıştıkları şirketle ilişkilerini kesti.



Süper Loto’nun 8 haftadır devreden ve yaklaşık 19 milyon liraya ulaşan ikramiyesini Osmaniyeli şanslı ile paylaşan Bursa’nın Kestel İlçesi’nde yaşayan çift, ilginç bir olaya da imza attı.



3 yıl önce evlendiler

9 milyon 518 bin lira almaya hak kazanan talihlinin, eşiyle birlikte Yeşim Tekstil Fabrikası’nda işçi olarak çalıştığı, ikramiyenin belli olduğu perşembe akşamı da anahtarı ev sahibine bırakarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

35 yaşlarındaki Kenan Karaduman ve eşi Nezahat Karaduman’ın, cuma sabahı çalıştıkları fabrikaya giderek işten ayrıldıklarını beyan edip, gerekli işlemleri de yaptıkları ortaya çıktı.

Çiftin iki yaşında bir çocuklarının olduğu, üç yıl önce evlendikleri belirtilirken, mesai arkadaşları Nezahat ve Kenan Karaduman’ın ani şekilde ortadan kaybolmalarının normal bir şey olmadığını, şimdiye kadar bu şekilde kimseye haber vermeden bir yere gitmediklerini söyledi.



Anne ve babasını kaybetmiş

Nezahat Karaduman’ın 2003 yılında ailesiyle birlikte Artvin yakınlarında kaza geçirdiği, anne ve babasının öldüğü, kendisinin ise yaralandığı ve uzun süre hastanede yatarak tedavi gördükten sonra iyileştiği ve üç yıl önce de mesai arkadaşlarından Kenan Karaduman ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.



1 ay önce kiralamışlar

Çiftin Kestel İlçesi’ndeki evlerine cuma gününden beri uğramadıklarını belirten ev sahibi ve komşuları, “Biz Süper Loto talihlisinin Kenan bey ve eşi olduğunu öğrendik. Anahtarı bırakıp evden ayrıldılar ve şu ana kadar da arayıp sormadılar” dedi. Çiftin evlerini bir ay önce kiraladıkları ve 400 TL ücret ödedikleri ortaya çıktı. Nezahat Karaduman’ın mesai arkadaşlarına, evlendikten sonra yaptıkları borçlar yüzünden sık sık dert yandığı da öğrenildi.



