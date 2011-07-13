-LOTO MİLYONERİ ANAHTARINI KAPIDA BIRAKIYOR ANTALYA (A.A) - 13.07.2011 - Antalya'da Süper Loto oyununda 6 bilerek 11 milyon 295 bin 86 lira kazanan Hasan Yörük, evin anahtarını kapının üzerinde bırakacak kadar rahat yaşam sürüyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununda büyük ikramiyenin 2 talihlisinden biri olan ve Aksu ilçesinde oturan işçi emeklisi Hasan Yörük, gazetecilerin ve halkın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu ilgiden sıkıldığını dile getiren Antalyalı talihli, yaşamındaki değişikliklere ilişkin sorulara yüzeysel yanıt verirken, gazetecilerin evin dış kapı anahtarının kapının üzerinde olduğuna dikkati çekmelerine bile anlam veremediğini kaydetti. Mahallesindeki 2 katlı müstakil evinde mütevazı yaşamını sürdüren Yörük, milyoner sohbetinden de sıkıldığını dile getirdi. Yaşadığı evinin dış kapı anahtarını üzerinde bırakan Hasan Yörük, gazetecilerin ''küçük çaplı servet sahipleri bile bu servetlerini korumak için geniş güvenlik önlemi alırken, kapı anahtarı üzerinde, evde otururken korkmuyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna ''Neden korkayım ki? Zaten bu milyoner sohbeti beni çok bunalttı. Ben hayatımda hiç bir değişiklik yapmadım ve aynı şekilde hayatımı sürdürüyorum'' dedi. Para konusunu artık konuşmak istemediğini belirten Yörük, parayı 34 yaşındaki oğluyla ortak hesap açtığı bankaya yatırdığını ve henüz çekmediğini söyledi. Yörük, bu arada bir otelde asgari ücretle işçi olarak çalışan ve kısa süre önce işinden ayrılan oğluna 178 bin lira değerinde Mercedes E 220 model otomobil aldı. Yörük, oturduğu Solak mahallesinden Antalya'ya otobüs ile gidip geldiğini ve otobüs durağının eve uzak bir noktada bulunması nedeniyle bir süre yürüdüğünü kaydetti. - ''SİMAVLI DEPREMZEDEYE BİN 800 LİRA YARDIM ETTİ'' - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan depremde evi zarar gören bir kadının kendisine ulaştığını ve yardım istediğini belirten Yörük, ''İsmini vermek istemediğim depremzede kadın benden bin 800 lira istedi, ben de istediği parayı gönderdim. Ardından depremzede yardımım nedeniyle bana oyalı bir yazma hediye etti'' diye konuştu.