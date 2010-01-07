Lost'tan büyük sürpriz!

T24 - Televizyon tarihinin en gizemli dizilerinden Lost'un final sezonu büyük sürprizlere gebe. Bağımlık yapan ve tüm dünyada konuşulan efsane dizi Lost'un son sezonu büyük bir televizyon gösterisine dönüşecek.Dizinin yapımcıları da, bu büyük finalin tanıtımını yapmak için, Leonardo Da Vinci'nin çizdiği Hz. İsa'nın havarileriyle son akşam yemeğini betimleyen tablodan yararlandılar.





Yapımcılar tarafından, son sezona ipucu olması açısından ünlü tablonun kopyası olan iki farklı fotoğraf yayınlandı. Fotoğraflarda dizideki tüm karakterler güneş batarken yemek masasında görünüyorlar. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından, büyük final yaklaştıkça, dizinin tutkunları da fotoğraflarla ilgili komplo teorileri üretmeye hız verdi.



















İşte o teorilerden bazıları:

İlk fotoğrafta masadakilerin hepsinin Locke'a bakması onu açıkça Hz. İsa durumuna sokuyor. Acaba bu adanın kahini rolüne soyunan Locke'un, adanın mistik yönlerini keşfetmeye devam edeceği anlamına mı geliyor?



Sayid ve Hurley'nin ayaklarının dibinde duran kuru kafalar, dizinin finalinde bu ikilinin başına gelebilecek kötü şeyleri mi temsil ediyor?



Richard'ın yüzünde beliren kırışıklıklar, onun nihayet yaşlanmaya başlayacağını mı gösteriyor? Eğer öyleyse, adanın sihirli gücüne ne olacak?

Ne yazık ki, tüm bu soruların cevaplarını alabilmek için, 2 Şubat'ta yayınlanmaya başlayacak olan final bölümlerini beklemek gerekecek.



ABC Entertainment'ın Başkanı Stephen McPherson Lost'un "öngörülen ancak şok edici" bir finalle ekrana veda edeceğini açıkladı ve ekledi, "ancak bu şekilde Lost'a düzgün bir son verebileceğimizi düşündük."



