'Lost' setinin 6 sırrı

T24- ABC'nin hit dizisi Lost'un son sezonunun galası 2 Şubat salı günü yapılacak. İzleyiciler 6'ncı sezonda neler olacağını merakla beklerken People, "Lost" setinde yaşananları inceleyip sonuçlara vardı...



Juliet, hidrojen bombasını etkisiz hale getirebildi mi?.. Öncelikle bu sorunun yanıtı final sezonu prömiyerinde belli olacak.

Peki ya Locke öldü mü? Sayid hayatta kalabilecek mi?.. 4, 8, 15, 16, 23 ve 42 sayılarının sırrı ne?.. Sorular, sorular... 5 sezon boyunca her sorunun yanıtı başka bir soru doğurdu. Nihayet bu sezonda sorular kendilerine "ebedi" yanıtlar bulabilecek.

People dergisi bunlar vb. soruları yanıtlamak için Lost'un Hawai'deki Ohau adasında kurulan setini ziyaret etti ve 6 yanıt buldu.



Baskı Altında

Dizinin koreli karakteri Jin'i oynayan Daniel dae Kim final sezonunun ilk bölümünü üç kelimeyle anlatıyor: "Entrika, heyecan ve merak". Senaryo yazarları ise tek bir şey söylüyor: "Baskı altındayız"



Bütün karakterler bir arada

Final sezonunda tüm karakterlerin kaderlerinin ne olacağını öğreneceğiz. Dizinin merkezinde John Locke ve Dr. Jack Shephard olacak.

Sezonun ortalarına doğru Jack onu adaya getiren nedenin perde arkasını ortaya çıkaracak.



Mitolojik

2 saatlik galada Lost'un en büyük gizemlerinden biri aralanacak.



Kimler ölecek

Dizinin önemli karakterlerinden çoğu öldü... Boone, Charlie, Mr. Eko ve Michael... Final sezonunda bu listeye çok daha fazla isim eklenecek.



Lost'un yıldızları hiçbir şey bilmiyor

Hiçbir oyuncuya dizinin finalinde ne olacağı anlatılmadığı gibi hiçbir oyuncu da finalde ne olacağını prodüktörlere sormadı.



O geri döndü

Aaron'ın annesi Claire dizinin final sezonunda yeniden ortaya çıkıyor