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Lost dizisinin oyuncusuna taciz davası

ABD'de Lost dizisinin yapım ekibinde çalışan bir kadın, dizinin oyuncularından Cusick aleyhine cinsel taciz davası açtı.

25 Nisan 2009 03:00

ABD'de Lost dizisinin yapım ekibinde çalışan bir kadın, dizinin oyuncularından biri ve çalıştığı televizyon kanalı aleyhine cinsel taciz davası açtı.

Los Angeles kentinde açılan davanın iddianamesinde, adı açıklanmayan kadının, 2007 yılında Lost dizisinde Desmond Hume karakterini canlandıran Henry Ian Cusick'in cinsel tacizine maruz kaldığı öne sürülüyor. 1997 yılından beri ABC televizyon kanalında çalışan kadının olayı yetkililere söylediği ancak dikkate alınmadığı, şikayetinden 12 gün sonra ise işten çıkarıldığı iddia ediliyor.

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