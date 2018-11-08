LÖSEV'in bağış kutusunu çalan hırsız tutuklandı

Bursa’da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan kumbaraların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Ş.K. (27), çıkarıldığı mahkemece iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü YanDol ekipleri, bir haftadır peşinde olduğu şüphelilerden 27 yaşındaki Ş.K.'yı doksana yakın inceledikleri güvenlik kamerasının ardından yerini tespit ederek yakalamayı başardı. Şüpheli Ş.K.'nın daha evvel de hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Bekar ve işsiz olan Ş.K.'nın emniyetteki sorgusunda, ''Uyuşturucu almak için mi çaldın'' sorusuna karşılık bu suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Hırsızlık suçundan işlem yapılan Ş.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri diğer şüpheliyi arıyor.