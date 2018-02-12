LÖSEV'den Sevgililer Günü için hediye çağrısı

KAYSERİ, (DHA) - LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri irtibat ofisi sorumlusu Arzu Çokeken, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde lösemili çocuklar, anneleri ve bu hastalığı yenen gençler tarafından yapılan hediyelerin internet üzerinden satın alınabileceğini söyledi.

LÖSEV Kayseri irtibat ofisi sorumlusu Çokeken, lösemili çocuklar ve anneleri ile bu hastalığı yenen gençlerin yaptığı çeşitli hediyelerin, Sevgililer Günü\'nde internet üzerinden satın alınabileceğini duyurdu. \'Bu özel günde, sevdiklerinizi \'LSV Dükkan\' ürünleri ile mutlu edin. Hem çocukları yaşatın hem sevgiyi, mutluluğu çoğaltın\' diyen Arzu Çokeken, şunları kaydetti:

\'\'14 Şubat yaklaşıyor. Sevdiklerimize, sevgimizin ifadesi olan özel ve güzel bir hediye arayışındayız. Sevgimiz, aldığımız hediyelerle ölçülemez olsa da hediyelerimiz, daha derin anlamlar taşıyabilir. Lösemili çocuklarımızın anneleri ve lösemiyi yenmiş gençlerimiz tarafından üretilen, birbirinden sevimli hediyeleri \'LSV Dükkan’da bulabilirsiniz. Tüm sevdiklerinize onları önemli hissettiren, aynı zamanda bir çocuğa olan sevginizi ifade eden hediyeler alabilirsiniz. Lösemiyle mücadele eden annelerin rehabilitasyonu amacıyla kurulan atölyelerde hazırlanması ve satışından elde edilen tüm gelirin lösemili çocukların tedavisinde kullanılması bu hediyeleri daha da kıymetli yapıyor. Doğa dostu bez bebekler- oyuncaklar, rengarenk çantalar, yastıklar, eğlenceli ev aksesuarları, sevgi tasarımlı özel kupalar sizi bekliyor. İsterseniz sevdiklerinizin ismine özel hazırlanacak ve sizin özel mesajınızla iletilecek LÖSEV Yaşam Sertifikaları’nı tercih ederek onlara kendilerini eşsiz hissettirebilirsiniz. Hediye seçenekleri için \'www.lsvdukkan.com’u ziyaret ederek internet üzerinden sipariş verebilirsiniz.\'\'



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