LÖSEV kumbaralarını çalan şüpheli: Karnım açtı, pişmanım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Umut A. (25), bir çocuk parkında bankta uyurken polisler tarafından yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekiplerince yakalanan hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkalı olduğu öğrenilen Umut A.’nın, sorgulamasında \"Karnım açtı. Kumbaraları çaldım, pişmanım\" dediği bildirildi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 3 ayrı iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan, 1,5 ay içerisinde 3 adedi çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi\'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olan Umut A. olduğunu tespit etti. Umut A., Osmangazi ilçesinde bir çocuk parkındaki bankta dün gece uyurken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube’nde sorgulaması yapılan Umut A.\'nın, “Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. İki işyerinden LÖSEV kumbaralarını aldım. Kutuları nereye attığımı hatırlamıyorum. Pişmanım” dediği bildirilldi.

Umut A., \'hırsızlık\' suçundan Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce de LÖSEV’in kumbarasını çalan Ş.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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