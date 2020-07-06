LÖSEV'den 'vekaleten kurban' kampanyası: Her kurban lösemili çocuklara can!

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı için bağış kampanyası başlattığını duyururken, yapılan açıklamada "Kurban Bayramı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esasları doğrultusunda LÖSEV’e vekâlet vererek kurbanlarınızı dini usullerle kestirebilir, nakdi bayram bağışlarınızla lösemili çocuklarımıza ve kanserli hastalarımıza hayat verebilirsiniz" denildi.

"Vekaleten kurban kesiyorum çünkü her kurban lösemili çocuklara can!" denilen açıklamada, bu sene kurban bağışı fiyatının 1.250 TL olarak belirlediği belirtildi. Kurban bayramı bağışların LÖSEV'in internet sitesindeki bağış sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Lösemi ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların vücut savunmasını yok ettiğini ve protein ağırlıklı sağlıklı beslenmenin iyileşme sürecine önemli katkı sağladığını belirten LÖSEV yetkilileri, “12 ay boyunca hasta çocuklara ve ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyoruz. Sözel ya da yazılı verilebilen vekâlet, kurban ibadeti için yeterli oluyor. Kesimler, Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde yerine getiriliyor” dedi.

Kalan et, deri vb. kıymetlerden ise gelir elde edilip hastaların ücretsiz tedavileri, eğitim ve sosyal ihtiyaçları ile sağlık merkezlerinin yapımı için kullanılıyor.

LÖSEV'in Kurban Bayramı için başlattığı kampanyanın tüm ayrıntılarına şuradan ulaşabilirsiniz.