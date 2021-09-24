LÖSEV'den 'Sessiz Etkinlik' çağrısı

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), 'Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında 26 Eylül Pazar günü Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun olmak üzere Türkiye genelinde 9 ilde eş zamanlı olarak "Sessiz Etkinlik" eylemi yapacak.

LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Dünyada her 3 dakikada 1 çocuğa kanser tanısı konulduğu ve yüzde 80'inden fazlasının da tedavi olamadığına dikkat çekilerek, gelecek kuşaklara yaşanabilir ve kansersiz bir dünya için Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe katılım çağrısı yapıldı.

Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergenin, Türkiye’de ise her yıl 8 binden fazla çocuğa kanser tanısı alındığı belirtilen açıklama şöyle:

"Çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin başında geliyor "

"Pandemi sırasında bile, çocukluk çağı kanserleri, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. LÖSEV, kendini çocukluk çağı kanseri ile mücadeleye adamış uluslararası birçok savunucu ve köklü örgüt ile birlikte, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiş olan Eylül ayında 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 'Sessiz Etkinlik' ile önemli bir farkındalığa imza atacak.

"İklim olayları vakaların artmasına neden oluyor"

Artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olayları ise kanser vakalarının artmasına büyük etkiye yol açıyor. Kanser ve çevre bilinci artık bir bütün. 26 Eylül Pazar günü Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun olmak üzere Türkiye genelinde 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 'Sessiz Etkinlik' ile daha sağlıklı bir yaşam alanının önemine, kanserden kurtarılmış sağlıklı bir geleceğe dikkat çekilecek."

Etkinliğin Adana ayağının 26 Eylül Pazar günü Atatürk Parkı’nda 16.00-18.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığı bildirildi.