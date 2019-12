-LÖSEV AİLELERİNE ET ÜRÜNLERİ DAĞITILDI ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), kendilerine kayıtlı lösemi hastalarından belirledikleri ihtiyaç sahibi 220 aileye et ürünlerinden oluşan paket yardımında bulundu. Vakfın, yıl içinde toplam 12 bin 429 koliyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı bildirildi. LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Seda Sertcan, Gaziosmanpaşa'daki konukevinde düzenlenen etkinlikte, vakıflarına kayıtlı Ankara'da 700, ülke genelinde ise 7 bin 500 civarında aile olduğunu söyledi. Vakfın, lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlamayı amaç edindiğini belirten Sertcan, gıda ve giysi yardımlarının bunlardan sadece bir kaçı olduğunu bildirdi. Geçen yıl aldıkları kurban bağışlarını, et ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firma aracılığıyla yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Sertcan, vakfın ülke genelinde yıl içinde et ürünlerinden oluşan toplam 12 bin 429 kolinin dağıtımını gerçekleştirdiğini kaydetti. Et ürünlerinin yanı sıra 6 bini aşkın gıda kolisi de dağıttıklarını bildiren Sertcan, bunun yanı sıra da 3 bin 800 koli, giysi, kırtasiye ve oyuncak yardımlarını ihtiyaç sahibi kayıtlı ailelere teslim ettiklerini belirtti. LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Sertcan, yine titiz bir çalışma sonucu tespit edilen 220 aileye de içerisinde çeşitli et ürünlerinin yer aldığı kolileri bugün dağıttıklarını söyledi. Öte yandan LÖSEV, bu yıl et fiyatlarında yaşanan aşırı artış ve sektördeki çeşitli sorunlar nedeniyle kurban kesimi yapmayacağını, ancak bayramda hayırsever vatandaşların bağışlarının beklendiğini bildirdi. Bayram nedeniyle yapılacak bağışların, başta kendi hastaneleri olan LÖSANTE'deki hastaların tedavilerinde, hastalara ve ailelerine yapılacak yardımlarda kullanıldığı ifade edildi.