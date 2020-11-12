Loser.com domaini artık Trump'ın Vikipedi sayfasına yönlendiriyor

T24 Dış Haberler

Bir internet trolü, loser.com domainini geçen hafta yapılan seçimleri Joe Biden'a kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın Vikipedi sayfasına yönlendirdi.

İngilice 'loser' kelimesi, Türkçe'de 'ezik' anlamına geliyor.

Aralarında Star Wars filmlerinin Luke Skywalker'ı Mark Hamill de olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı durumu farkedince linki paylaşmaya başladı.

The Independent'ın aktardığına göre domain, pazartesi günü yönlendirildi.

Snopes'un aktardığına göre domain daha önce 2016 yılında Trump, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinin Iowa'daki ilk ayağını kaybettikten sonra yine Trump'ın Vikipedi sayfasına yönlendirilmişti.

1995'ten bu yana loser.com domaininin sahibi olan Brian Connelly, 2015 yılında The Daily Beast'e yaptığı açıklamada yıllar içinde domaini Kanye West ve Al Gore gibi isimlerin Vikipedi sayfasına yönlendirdiğini söylemişti.

Connely, geçen aylarda domaini Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Lindsey Graham'in Demokrat aday Biden'ı övdüğü bir videoya göndermişti.