Lösemiyi yenen Tekla, Türkçe eğitim alıp doktor olmak istiyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN vatandaşı 12 yaşındaki Tekla Nachkebia, lösemi teşhisi konulduktan sonra geldiği İzmir\'de, 18 aylık bekleyişin ardından doğum gününde nakledilen ilikle sağlığına kavuştu. Tedavisi nedeniyle ülkesine dönemeyen ve İzmir\'de yaşayan Tekla, yeni eğitim yılına buruk girdi. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Tekla, evde Türkçe eğitim alıp, doktor olmak istediğini söyledi.

Gürcistan\'da çocuk programlarında ve çizgi filmlerde seslendirme yapan Tekla Nachkebia\'nın, annesi, kardeşi ve babasıyla sürdürdüğü mutlu yaşamı, lösemi teşhisinin konulmasıyla kabusa döndü. Ülkesindeki sağlık şartlarının yetersiz olması üzerine Tekla, İzmir\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hemotoloji bölümüne sevk edildi. Tedavisine Ege Üniversitesi\'nde devam edilen Tekla Nachkebia, bir yandan yaşam mücadelesi verdi, bir yandan da umutla kendisini hayata bağlayacak kemik iliğini bekledi. Gürcistan\'dan İzmir\'e gelen annesi Dariko Nachkebia ve kardeşi Tazo Nachkebia ile yaşayan, onların büyük desteğini gören Tekla\'yı hayata bağlayan müjde, doğum gününde geldi. Tekla Nachkebia, 12\'nci doğum günü olan 11 Kasım 2017 tarihinde ilik bulunduğu haberini aldı. İliğin İzmir\'e getirilmesinden sonra Tekla, 12 gün özel servise alındı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da küçük kızı hayata bağlayan nakil gerçekleştirildi. Nakilden sonra da kemik iliği nakil biriminde tedavisi devam eden Tekla, sağlığına kavuşunca evine döndü. Artık annesi ve anneannesiyle mutlu bir hayat süren Tekla, bebekleriyle ve bisikletiyle gönlünce oynamaya başladı. Parklarda koştu.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN DOKTOR OLMAK İSTEDİ

Yaklaşık 1,5 yıl hastane odasında sağlığına kavuşmayı beklediği sırada Türk çocuklarla yakın ilişki kuran, burada Türkçe konuşmayı da öğrenen Tekla, nakilden sonra tedavisi İzmir\'de devam ettiği için ülkesine dönmedi. Ailesiyle Bayraklı ilçesinde yaşayan Tekla, artık Türkiye\'de kalmak istediğini belirterek, yeni bir hayalin peşine düştü. Tekla\'nın hayali, sağlığı nedeniyle okula gidemediği için evinde Türkçe eğitim alıp, doktor olabilmek.

Nakilin ardından bir yıllık izleme süresi dolmadığı için okula gidemeyen Tekla, eğitim hakkından evinde yararlanmak için yetkililerden yardım istedi. Türkiye\'de yaşamını sürdürüp, iyi bir eğitim gördükten sonra doktor olma hayalini gerçekleştirmek istediğini anlatan Tekla, kendisini hayat mücadelesinde yalnız bırakmayan doktorları gibi çocukları iyileştirmek için yaşayacağını söyledi.



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