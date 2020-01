Lösemiye yakalanan Mahir Sezer ve binlerce hastanın hayatı için sadece 2 dakika!

Geçtiğimiz haftalarda lösemi teşhisi koyulan 1umut Derneği üyesi Mahir Sezer için dostları bir kampanya başlattı. Hastalıkla mücadele için araştırma yapan Sezer'in arkadaşları, Türkiye’de kök hücre bağışının yaygın olmadığını fark ederek, ilik bekleyen birçok insan için "Sadece 2 dk, Sadece 20 ml." sloganıyla Türkiye'de yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunuyor. “Kızılay Kan Merkezleri’ne gidip donör olarak umudu çoğaltabiliriz" denen çağrıda, "Sadece 2 dakikanızı ayırıp, 20 ml kan örneği verip bu hastalardan herhangi birini yaşatma şansınız olup olmadığınızı görün istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin civarında Lösemili hasta bulunuyor. 'Kök hücre' bağışçıları Kızılay kan merkezlerinde ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Mahir Sezer için kampanya başlatan dostlarının açıkladığı basın bildirisi şöyle:

Haksızlıklara karşı sürdürülen mücadeleye destek olmaya çalışan, emekçilerin, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin, kentsel dönüşümle mücadele eden mahallelerin, Düzceli kiracı depremzedelerin, HES projeleri ve siyanürlü altın işletmeciliğine karşı toprağını savunanların tasarımcı/kameraman dayanışmacısı 1umut Derneği’nden Mahir Sezer’e geçtiğimiz haftalarda lösemi teşhisi koyuldu. Bu hastalıkla mücadele etmek için kolları sıvayan dostları, Türkiye’de kök hücre bağışının yaygın olmadığını fark ederek, yapılması gereken müdahalenin tahmin edilenden daha kapsamlı olması gerektiğini gördü.

Mahir gibi ilik bekleyen birçok insan olduğunun da idrakiyle bir kampanya başlattılar: Sadece 2 dk, Sadece 20 ml. Kampanyayla bu mücadelenin yalnızca Mahir’in mücadelesi olmadığı, devasa bir toplumsal sorun olduğunu vurgulamayı amaçlıyorlar. Çağrıları hepimize: “Kızılay Kan Merkezleri’ne gidip donör olarak umudu çoğaltabiliriz.”

Seni bekleyen bir can var #sadece20ml

Kampanya temelde, donör olacak kişilerin yalnızca 2 dakikalarını ayırarak 20 ml kan vermelerinin, zorlu bir mücadelenin içinde kendilerini bekleyen bir hasta için taşıdığı hayati önemden yola çıkıyor. Donör olmak için Kızılay Kan Merkezleri’ne giden yüzlerce kişi, bu sırada çekilen fotoğraflarını günlerdir #sadece20ml etiketiyle paylaşıyor. Mahir’in arkadaşları, bu yazıyı okuyan herkesi donör olup bu kampanyaya katılmaya, belki de kendilerini bekleyen bir hastaya umut olmaya çağırıyor.

Mahir’in dostları diyor ki:

“Dostumuz Mahir Sezer'e 2 hafta önce Akut Lösemi teşhisi konuldu ve kemoterapi tedavisine başladı. 1 ay içinde uyumlu ilik bulunduğu takdirde ilik naklinin yapılması gerekmekte, fakat kardeşlerinin iliği tam uyumlu çıkmadığı için Ulusal Kök Hücre Bankası’na başvuruda bulunup uyumlu kök hücre taraması yapılacak. Bizler ise Mahir vasıtasıyla ülkemizdeki vahim tabloyu gördük. Mahir gibi sadece Türkiye'de ilik bekleyen önemli bir kısmı çocuk olan yüzlerce hasta var. Türkiye'de donör sayısı inanılmayacak kadar az. Sadece 2 dakikanızı ayırıp, 20 ml kan örneği verip bu hastalardan herhangi birini yaşatma şansınız olup olmadığınızı görün istiyoruz.”

Kızılay Kan Merkezleri’nde kan vermek ücretsiz

TÜRKÖK Projesi kapsamında 7 Kasım 2013’te T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında işbirliği protokolü imzalandı ve bu protokolle Türk Kızılayı “Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı” görevini üstlendi.

Kızılay Kan Merkezleri’ne referans veren kampanya, aslında bu konuda yapılması gereken birçok şeyi, donör sayısının azlığının sistemden kaynaklanan sebeplerini de gözler önüne seriyor. Üniversite hastaneleri, “Kök Hücre” için kan numunesi alabilmelerine rağmen Bakanlıktan yeterince ödenek alamadıklarını söyleyerek yapılacak testler için gönüllülerden ödeme talep etmeleri gönüllüleri donör olmaktan vazgeçirme ihtimali taşıyor. Fakat Kızılay Kan Merkezleri’nde bu işlem ücretsiz.

"Donörlükle ilgili önyargıları yıkalım"

Kampanya sürecine başlarken Kök Hücre Donörü olmak ve uyum sağlandığı takdirde verici olmakla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve önyargıyla karşılaştıklarını belirten gönüllüler, bu konuda hepimizin bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Donör olup örnek verdikten ve uyum sağlandıktan sonra ağrısız ve acısız bir işleme tabi tutulan gönüllüler, donör olmanın yalnızca 20 ml kan vermekten ibaret olduğunu vurguluyorlar. Bu miktar sıradan bir tahlil için alınan miktarla aynı.

Alınan kan örneği üzerinden HLA denilen doku tipleri banka üzerinden kayıt edildikten sonra, yaşamak için kök hücre nakline ihtiyacı olan bir hasta ile doku tiplerinin uyuştuğunun tespit edilmesi halinde TÜRKÖK tarafından aranarak donör olmak isteyip istemedikleri teyit ediliyor. Verici olmayı kabul ettiklerinde ikinci aşamaya geçilerek bir alt doku taraması yapılıyor. Bunun ardından, doku uyumu mevcutsa, vericiden kök hücre toplama işlemine geçiliyor.

"Acı yok, ameliyat yok"

Bununla ilgili iki yöntem mevcut: “Periferik kök hücre toplama” ve “Kemik iliği bağışı”. Burada genel kanının aksine periferik toplama yöntemi denilen damar yolundan kök hücrenin ayıklanarak kalan kanın bağışçıya yeniden verildiği yöntem daha çok tercih ediliyor. Kemik iliği bağışı yöntemi ise bağışçı tarafından tercih edildiğinde ve nadiren uygulanıyor ve bu durumda kalça kemiği bölgesinden özel iğnelerle kök hücre toplanabiliyor. Her iki işlemin de sanıldığının aksine can acıtmadığı, herhangi bir ameliyat gerektirmediği, bu yanlış algının bir an önce değişmesi gerektiği, donörlerin ortak düşüncesi.

"Yeterli talep olan noktalara Kızılay çadırı kurulabilir"

Yürüttükleri kampanya kapsamında gönüllüler, donör olabilecek yeterli çoğunluğun sağlandığı noktalarda Kızılay’ı haberdar etmeleri halinde Kızılay’ın çadır ve otobüsünün, donör olmak isteyen kişilerin bulunduğu yere yönlendirilmesi imkânına da sahipler.

"Mahir’lere umut olabiliriz"

Gelinen noktada arkadaşlarının başlattığı kampanya birçok insan tarafından sahiplenilmiş olup, kampanyanın en önemli vurgusu bu mücadelenin yalnızca Mahir’in mücadelesi olmadığı, devasa bir toplumsal sorun olduğu. Bu çabayı büyüterek, kampanyaya destek olmak hayati önem taşıyor.

Belki de yaşamak için sizi bekleyen biri var! Bu çağrıya kulak vermenizi, Kızılay Kan Merkezleri’ne gidip donör olmanızı, umudu çoğaltmanızı rica ediyoruz.

#sadece20ml

