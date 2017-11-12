Lösemiye karşı ikinci savaşını veriyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde oturan 41 yaşındaki Nihal Bilgin, 3 yıl içerisinde 2 kez lösemiye yakalandı. Bu hastalığı çocukları için yeneceğini belirten Bilgin, Bayraklı Belediyesi’nin Alpaslan Mahallesi’ndeki semt merkezinde dikiş, nakış ve takı kurslarına katılarak moral depoluyor. Bilgin, \"Burası bana iyi geliyor. Arkadaşlarım burada. Kursa gelince hastalığımı unutuyorum. Evde sürekli kötü şeyler düşünüyorum. Hastalığımı ikinci kez yenecek güç bende var\" dedi.

Alpaslan Mahallesi’nde oturan Nihal Bilgin, 3 yıl önce Aydın’daki annesinin yanına gittiğinde rahatsızlanınca, lösemi teşhisi konuldu. İncir toplarken birkaç kez bayılan Bilgin, İzmir’e dönünce hastaneye kaldırıldı. Önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne oradan da özel bir hastaneye sevk edildi. O güne kadar kan kanseri olduğunu bilmeyen Bilgin’e, doktorlar hastalığını söyledi. Kendi kanından kök hücre tedavisi gören, yaklaşık 6 ay hastanede kalan Bilgin, süreç sonunda hastalığını yenmeyi başardı.

İKİNCİ KEZ NÜKSETTİ

En küçüğü 2.5 yaşında olan 3 çocuğu bulunan Nihal Bilgin, hastalığı yenmesiyle dünyalar onun oldu. Ancak sevinci yaklaşık 1.5 yıl sürdü. Vücudunda şişlik ve morarma gören Bilgin, doktora gittiğinde ikinci kez aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Eşinin 1500 lira aylık ücretle çalıştığını, hastane masraflarının oldukça yüksek olduğunu ve sıkıntı çektiklerini anlatan Bilgin, hastalığı ikinci kez yeneceğini ve mücadeleyi asla bırakmayacağını söyledi.

\'İLKİNDE YENDİM, YİNE YENERİM\'

Lösemi olduğunu öğrenmeden önceki süreçte yaşadıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

\"Diş etlerim çekiliyor, karnım ağrıyordu. Bayılıyordum. Bunu kansızlığıma bağlıyordum. Kan ilaçları kullandım ama geçmedi. 1 ay köyde kaldım. Bir gün kanamam oldu, acile gittim. Orada teşhisi koydular ama bana söylemediler. \'Seni acil yatırıyoruz\' dediler. Makinelere bağladılar. Oradan özel bir hastaneye sevk ettiler. Orada lösemi olduğumu söylediler. O anda sanki başımdan aşağı kaynar su boşalttıldı. Bir şey olduğunu hissediyordum ama o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmemiştim. İlk 40 gün yattım. Çok zordu. Hastaneye gidip gelmem 6 ay sürdü. Kendi kanımdan kök hücre yaptılar. Tedavi 1.5 yıl sürdü. Aradan bir süre geçti. Bacağımda morarmalar oldu. Hastalığın nüksettiğini söylediler. Ben bu sefer hissetmiştim. Yine kemoterapi gördüm. Bu hastalıkla ilk karşılaştığımda tedavim geç başladı, hastalık ilerlemişti. Ama bu sefer teşhis erken konuldu. Bu hastalığı hep yeneceğimi düşündüm. İlkinde de yendim yine yeneceğim.\"

\'YOLUMU BEKLEDİ\'

Tedavisi sırasında 2.5 yaşındaki oğlunun bu süreçten olumsuz etkilendiğini anlatan ve gözyaşlarına hakim olamayan Bilgin, \"Küçük oğluma, ‘Hasta oldum. İyileşeceğim’ dedim. Hep yolumu bekledi. O da alıştı. Alışmak zorunda. Hastaneden çıkamıyorsun ki! Yattığın zaman en az 1 ay kalıyorsun. İlik nakli olacağım. Tam uyum bulunamadı. Kızımınki yüzde 50 tutuyormuş. Onu deneyecekler. Şimdi haber bekliyoruz. Kendimi güçlü hissediyorum. Çocuklarım için hastalığı yeneceğim. Eşim 1500 lira maaş alıyor. Hastalık öncesi çalışıyordum. Şimdi çalışamıyorum. Maddi anlamda sıkıntı çekiyoruz\" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi semt merkezinde dikiş, nakış ve takı kursuna katıldığını anlatan Bilgin, \"Burası bana iyi geliyor. Arkadaşlarım burada. Kursa gelince hastalığımı unutuyorum. Evde sürekli kötü şeyler düşünüyorum. Hastalığımı ikinci kez yenecek güç ben de var\" dedi.



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