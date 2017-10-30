T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lösemiye farkındalık için maskeler renklendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 2-8 Kasım tarihleri arasındaki 'Lösemi Farkındalık Haftası' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla 'Maskeme Değil, Gözler

30 Ekim 2017 14:13

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 2-8 Kasım tarihleri arasındaki \'Lösemi Farkındalık Haftası\' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla \'Maskeme Değil, Gözlerime Bak\' adı verilen kampanya başlattı.
Öğrenciler, maskelere gökyüzü, deniz, balıklar, yıldızlar çizdi, kendilerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, hastaların maskeleri, etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığını söyledi. Oral, şöyle dedi:
“Araştırmalara göre çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35\'ini lösemi oluşturuyor. Türkiye\'de de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 arasındaki çocuğa lösemi tanısı konuluyor. Lösemi; her yaşta görülebilmektedir. Bunun yanı sıra bilinmesi gereken lösemi çaresi olmayan bir durum değil. Aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85\'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalıktır.\"
Hastalık tanısının en çok 2- 5 yaşları arasında konulduğunu aktaran Oral, bu yaşların çocukların en çok hareket isteklerinin ve oyun ihtiyaçlarının yaşandığı dönem olduğunu söyledi. Bu dönemde her türlü desteğin bu aşamayı rahat geçirmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Oral, öğrencileriyle bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEkonomiSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluGelişimi ProgramıKasımFarkındalık HaftasıDeğil Gözlerime BakGörevlisi Ezgi OralOralTürkiyeLösemi;BununAksineBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24