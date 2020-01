Lösemiye farkındalık için maskeler renklendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 2-8 Kasım tarihleri arasındaki \'Lösemi Farkındalık Haftası\' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla \'Maskeme Değil, Gözlerime Bak\' adı verilen kampanya başlattı.

Öğrenciler, maskelere gökyüzü, deniz, balıklar, yıldızlar çizdi, kendilerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, hastaların maskeleri, etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığını söyledi. Oral, şöyle dedi:

“Araştırmalara göre çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35\'ini lösemi oluşturuyor. Türkiye\'de de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 arasındaki çocuğa lösemi tanısı konuluyor. Lösemi; her yaşta görülebilmektedir. Bunun yanı sıra bilinmesi gereken lösemi çaresi olmayan bir durum değil. Aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85\'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalıktır.\"

Hastalık tanısının en çok 2- 5 yaşları arasında konulduğunu aktaran Oral, bu yaşların çocukların en çok hareket isteklerinin ve oyun ihtiyaçlarının yaşandığı dönem olduğunu söyledi. Bu dönemde her türlü desteğin bu aşamayı rahat geçirmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Oral, öğrencileriyle bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

FOTOĞRAFLI