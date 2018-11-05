Lösemiye dikkat çekmek için sahaya maskeyle çıktılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 1\'inci Amatör Lig\'de mücadele eden Larasporlu futbolcular, lösemiye dikkati çekmek için sahaya maskeyle çıktı.

Zeytinköy Spor Kompleksi 4 No\'lu sahada 1\'inci Amatör Lig mücadelesinde Laraspor ile Zeytinköyspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde sahaya çıkan Larasporlu futbolcular, alkışlanacak bir harekete imza attı. Lösemili Çocuklar Haftası\'nda farkındalık oluşturmak isteyen sporcular, sahaya ağız maskesiyle çıktı. Seremonide de maskeleriyle yer alan futbolcuların bu hareketi, rakip takım ve maçı izlemek için tribünde yer alan futbolseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Laraspor takımı kaptanı Uğur Yasan, \"Lösemili Çocuklar Haftası\'nda kardeşlerimize destek olmak, onları hatırlamak ve hatırlatmak adına böyle bir etkinliğe imza attık. Onlara yalnız olmadıkları mesajını bir kez de futbol sahasından vermek istedik\" dedi.

Maçı 3-1 kazanan Laraspor, Antalya 1\'inci Amatör Lig\'de namağlup liderliğini sürdürdü.



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