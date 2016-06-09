Löseminin 11 ayrı türü bulundu

Kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığının yapılan genetik testler sonucu 11 farklı türe ayrıldığı anlaşıldı.

Akademik tıp dergisi New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmada, lösemi hastalarının genetik farklılıklarının tedavilerde rol oynadığı görüldü. Akut Miyeloid Lösemi üzerinde yoğunlaşan araştırmada, hastalığın 11 çeşidinin olduğu tespit edildi ve uygulanan lösemi tedavilerinde de, hastalığın genetik farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği, araştırmanın kanserle ilgili yeni bulgular ortaya çıkardığı görüşünde. Akut Miyeloid Lösemi genelde oldukça saldırgan ve özellikle yaşlı hastalarda iyileşme oranının yalnızca yüzde 20 olduğu bir kanser türü olarak biliniyor. Hastalığın tedavisinde kemoterapi ve kök hücre nakli uygulanıyor. Fakat her hastanın vücudu tedaviye aynı yanıtı vermiyor.

Genlerin kanserle ilişkisi inceleniyor

Klinik tedavi uzmanları günümüzde kanser tedavisinde kromozom anomalilerinin mikroskopla incelenmesi üzerinde yoğunlaşıyorlar.

Yeni yapılan araştırma, 1500 kişiyi kapsıyor ve araştırmacılar kanserin genetik farklılıklarla olan bağlantısı üzerinde derinlemesine incelemeler yapıyorlar. Lösemiye neden olan 100’den fazla gen üzerinde yapılan incelemeler, genlerin kanserle nasıl etkileşimde olduğuna dair bulgular veriyor.

Araştırma, doğru tanılara

olanak sağlayacak

Araştırmacılar, hepsi özel genetik farklılıklara ve klinik özelliklere sahip olan 1500 hastayı 11 genel gruba böldüler. Wellcome Trust Sanger Institute’den Doktor Peter Campbell, araştırmanın doktorların hastalar hakkında doğru tanılar koymasını sağlayacağını söyledi:

"İki hastanın lösemisi mikroskop altında incelendiğinde birbirine çok benziyormuş gibi görünebilir. Bu iki hasta için aynı tedaviyi uygulayabilirim. Bu hastalardan biri iyileşirken, diğeri kötüleşip ölebilir. Bu araştırmadan elde ettiğimiz verilere göre, hastaların farklı genetik özellikleri tedavi sonucunu öngörmemizi sağlayabilir."