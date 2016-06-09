T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Löseminin 11 ayrı türü bulundu

Lösemiye neden olan 100’den fazla gen üzerinde yapılan incelemeler, genlerin kanserle nasıl etkileşimde olduğunu gösteriyor

09 Haziran 2016 18:18

Kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığının yapılan genetik testler sonucu 11 farklı türe ayrıldığı anlaşıldı.

Akademik tıp dergisi New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmada, lösemi hastalarının genetik farklılıklarının tedavilerde rol oynadığı görüldü. Akut Miyeloid Lösemi üzerinde yoğunlaşan araştırmada, hastalığın 11 çeşidinin olduğu tespit edildi ve uygulanan lösemi tedavilerinde de, hastalığın genetik farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği, araştırmanın kanserle ilgili yeni bulgular ortaya çıkardığı görüşünde. Akut Miyeloid Lösemi genelde oldukça saldırgan ve özellikle yaşlı hastalarda iyileşme oranının yalnızca yüzde 20 olduğu bir kanser türü olarak biliniyor. Hastalığın tedavisinde kemoterapi ve kök hücre nakli uygulanıyor. Fakat her hastanın vücudu tedaviye aynı yanıtı vermiyor.

 

Genlerin kanserle ilişkisi inceleniyor

 

Klinik tedavi uzmanları günümüzde kanser tedavisinde kromozom anomalilerinin mikroskopla incelenmesi üzerinde yoğunlaşıyorlar. 

Yeni yapılan araştırma, 1500 kişiyi kapsıyor ve araştırmacılar kanserin genetik farklılıklarla olan bağlantısı üzerinde derinlemesine incelemeler yapıyorlar. Lösemiye neden olan 100’den fazla gen üzerinde yapılan incelemeler, genlerin kanserle nasıl etkileşimde olduğuna dair bulgular veriyor.

 

Araştırma, doğru tanılara
olanak sağlayacak

 

Araştırmacılar, hepsi özel genetik farklılıklara ve klinik özelliklere sahip olan 1500 hastayı 11 genel gruba böldüler. Wellcome Trust Sanger Institute’den Doktor Peter Campbell, araştırmanın doktorların hastalar hakkında doğru tanılar koymasını sağlayacağını söyledi:

"İki hastanın lösemisi mikroskop altında incelendiğinde birbirine çok benziyormuş gibi görünebilir. Bu iki hasta için aynı tedaviyi uygulayabilirim. Bu hastalardan biri iyileşirken, diğeri kötüleşip ölebilir. Bu araştırmadan elde ettiğimiz verilere göre, hastaların farklı genetik özellikleri tedavi sonucunu öngörmemizi sağlayabilir."

ETİKETLER

lösemigenetik testkan kanseritedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24