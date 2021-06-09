Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 15 öğrenci yaralandı

Denizli’de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, Ankara’dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4’ü ağır 15 öğrenci yaralandı. LÖSEV, yaralıların hayati tehlike taşımadığını açıkladı.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lösemili öğrenciler için düzenlenen tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 22’si öğrenci, 3’ü öğretmen olmak üzere Ankara’dan yola çıktı.

Denizli’nin Kale ilçesi yakınlarında 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler 4’ü ağır 15 öğrencinin yaralandığını belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

LÖSEV'den açıklama

Kazanın ardından LÖSEV'in resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Kazadan sonra seferber olunduğu, tüm yöneticiler ile sağlık ekibinin yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiği ve olay yerine hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. LÖSEV açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanmış ve iyileşmiş 22 gencimiz, Ankara’dan Bodrum LÖSEV Tatil Kampına giderken Denizli Kale mevkiinde muhtemelen yağmur ve mıcır nedeniyle kayarak kaza geçirmişlerdir. Allah’ın sevgili kulları olan çocuklarımızın tamamının sağlığı iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tavas İlçe ve Denizli İlindeki hastanelerde ilk yardımları yapılmış ve gözlemde tutulmaktadırlar. Lösev ve Lösante Hastanemizin tüm yönetici ve sağlık ekibi olayları yakın takip etmekte ve olay yerine gitmektedirler. Olaya hemen müdahale eden Kale- Tavas ve Denizli Sağlık personeli ve Denizli Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz ile İl Emniyet Müdürümüze teşekkürlerimizle birlikte çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."