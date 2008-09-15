Lösemili çocukların okul sevinci

Lösemili Çocuklar Okulunun, 2008-2009 eğitim ve öğretim dönemi törenle başladı. Lösemili Çocuklar Evi’nde düzenlenen törende konuşan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İstanbul Koordinatörü Zühal Ön, okulun 3. eğitim yılının bugün başladığını belirtti.



Gönüllü eğitmenler tarafından çarşamba ve cumartesi günleri 0-16 yaş grubundaki lösemi hastası çocuklara eğitim verileceğini bildiren Ön, eğitimlerin sabah saatlerinde teknik, öğleden sonra ise sosyal ve kültürel faaliyetler şeklinde gerçekleştirileceğini anlattı.



Anaokulu düzeyinde yaklaşık 20, ilköğretim düzeyinde ise yaklaşık 130 lösemi hastası çocuğa eğitim verileceğini belirten Ön, eğitim ve öğretim döneminin haziran ayında sona ereceğini kaydetti. Törende ayrıca, çeşitli eğlenceler de gerçekleştirildi.



