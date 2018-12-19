Lösemili çocukların annelerinin ürettiği yılbaşına özel ürünler satışta

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'nın (LÖSEV) kurduğu \'LSV Dükkan\'da, lösemili çocukların annelerinin ürettiği yılbaşına özel ürünler internetten satışa sunuldu. El emeği yastık, kupa bardak, rozet, takvim, ajanda gibi ürünlerin geliri lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak.

LÖSEV\'in kurduğu www.lsvdukkan.com internet sitesinde, Türkiye genelindeki lösemili çocukların annelerinin yaptığı el emeği ürünler satılıyor. Anne atölyelerinde üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelir, lösemi hastalarının tedavi masraflarının karşılanmasında kullanılıyor.

Hediyeyi alan için yarattığı mutluluğun yanı sıra lösemili çocukların da yüzünü güldürerek çifte mutluluk yaratan LSV Dükkan\'da el emeği yastıktan kupa bardaklara, magnet ve rozetlerden kitap ayracına, bebeklerden çok çeşitli süs, takvim ve ajandaya kadar geniş yelpazede ürün yer alıyor. LSV Dükkan\'da ayrıca ürünlerin ve özel günler için sertifika siparişi de verilebiliyor ve bu ürünler arasında yılbaşına özel birçok ürün bulunuyor.

FOTOĞRAFLI