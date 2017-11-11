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Lösemili çocuklar partide eğlendi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- LÖSEV Kayseri Şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 50 çocuğun katıldığı kutlama yaptı

11 Kasım 2017 20:49

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- LÖSEV Kayseri Şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 50 çocuğun katıldığı kutlama yaptı. Çocuklar düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Lösev tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlenen partide çocuklar keyifli anlar yaşadı. Palyaçonun gösterileri ile eğlenen çocuklar, müzikle dans etti. Lösev Sosyal Hizmet Uzmanı Sema Kaya yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
\"50 lösemili çocuğumuz ile eğlenmeleri ve sosyal ortamlara katılmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Toplum maskeli çocuk gördüğünde korkuyor. Bulaşıcı olmasından çekiniyorlar ama lösemi bulaşıcı hastalık değildir. Maskeli görülen çocuklardan çekinmeyin. O çocukların vücutları daha hassas olduğu için çevreden korunmak için maske takmaktadırlar. Ülke genelinde yılda 180 bin kişi kanser hastalığına yakalanıyor. Bunun önüne geçmek için hastalığa karşı farkındalığın yüksek olması gerekir.\"

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