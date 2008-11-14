Lösemili çocuklar için okul açılıyor

Lösemili Çocuklar Vakfı, Türkiye'nin ilk Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu'nu açtı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığı ve yaklaşık 70 lösemili çocuğun eğitim gördüğü okulun resmi açılışı 16 Kasım Pazar günü yapılacak.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Lösemili Çocuklar Hastanesinde, tedavi gören çocukların eğitimden yoksun kalmaması için Lösemili Çocuklar Okulu açıldığını ancak burada müfredat dahilinde dersler verilemediğini anlattı.



Ezer, müfredat dışında okulda resim, müzik, drama, sanatsal faaliyetler gibi etkinliklerle lösemili çocukları hayata bağlamaya çalıştıklarını ve çocukların eğitimden de mahrum kalmamaları için bu yıl Beysukent'te "Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu" açıldığını bildirdi. Okulun eğitim öğretime geç başladığını, bu nedenle henüz 70 öğrencilerinin bulunduğunu belirten Ezer, okulda Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı çerçevesinde eğitim yapıldığını söyledi.



'Tecrit ediliyorlar'



Lösemili çocukların okullarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Ezer,sözlerini şöyle sürdürdü:



"Lösemili çocuklar okullarda dışlanıyor, sınıflarda diğer öğrenciler ya da aileler tarafından istenmiyor. Bütün anlatımlarımıza rağmen, bazıları lösemiyi hala bulaşıcı bir hastalık zannediliyor. Bazı aileler (çocuk ölürse, hastalanırsa benim çocuğun üzülür, böyle bir çocukla arkadaşlık etmesini istemiyorum) diyor. Bazı okullarda veliler toplanıp lösemili çocuğun okula devam etmesi halinde çocuklarını okuldan alacaklarını söylüyor. Bazı sınıflarda lösemili çocuklar ikişer sıra ara verilerek oturtuluyor, yani tamamen tecrit ediliyor. Kötü davranışlar ve aşağılayıcı bakışlar nedeniyle çocuk okula devam etmek istemiyor ve eğitimden mahrum kalıyor."



Hastalıkları ve tedavi süreçleri nedeniyle okula devam edemeyen bazı çocukların eğitim almadıkları halde sınıf geçirildiklerini de duyduklarını anlatan Ezer, beşinci sınıfa gelenlerin okuma yazma bilmediklerini gördüklerini de belirtti. Ezer, okulda kıyafet, yemek, servis gibi tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu, ayrıca öğrencilere 250 YTL eğitim bursu verdiklerini anlattı.



"Sıkmadan, zorlamadan, çocukların da katılımını sağlayarak bir eğitim başlattıklarını" kaydeden Ezer, "Bu çocukların hayatlarını ne kadar normalleştirir ve geleceğe dair umutlarını ne kadar yeşertirsek, sağlıklı tutarsak o kadar çabuk iyileşiyor ve hayata tutunuyorlar" diye konuştu. Ezer, Ankara dışında İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerde de lösemili çocuklar için ilköğretim okulu açabileceklerini söyledi.

