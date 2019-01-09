Lösemili çocuklar için imece usulü ile zeytin hasadı yaptılar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), İzmir\'de kiraladığı zeytin bahçesinde bu yıl ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi. Hasadı yapılan zeytinler, Demircili Köyü Tarımsal Kredi Kooperatifi yağhanesinde geleneksel yöntemlerle sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü. Elde edilen zeytinyağı, LÖSEV\'in sahibi olduğu Çocuk ve Yetişkin Hastanesi\'nde (Lösante) tedavi gören çocukların sağlıklı beslenmesi için kullanılacak.

LÖSEV, İzmir\'in Ödemiş ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne ait 3 dönüm zeytinlik alanı kiraladı. 30 adet civarında ağacın bulunduğu bahçede, bu yıl ilk zeytin hasadı da gerçekleştirildi. Ödemiş Belediyesi çalışanları, LÖSEV gönüllüleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, lösemi hastası çocuklar için zeytin topladı. İmece usulü ile yapılan çalışmalarda elde edilen zeytinler, Demircili Köyü Tarımsal Kredi Kooperatifi yağhanesinde geleneksel yöntemlerle sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü. Zeytinyağları tedavi aşamasındaki lösemili çocuklar ile kanser tedavisi gören çocukların beslenmesinde kullanılacak.

100 LİTRE ÇIKTI

Alanı kiraladıktan sonra ilk hasadı yapan LÖSEV Ege Bölge Temsilciliği, istediği verimi alamadı. Sıkılan zeytinlerden yalnızca 100 litre yağ çıktı. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Rana Çetin, LÖSEV\'in, çocukların kanserden korunması için pek çok çalışma yaptığını belirtti. Anaokullarında, liseler ile üniversitelere kadar sağlıklı yaşamın, hastalıklara ve özellikle kansere karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı seminerler gerçekleştirdiklerini aktaran Çetin, \"Bu çalışmalara ek olarak doğal gıda üretimi konusunda da bir çok projemiz var\" diye konuştu. Çetin, yapılan zeytin hasadının kendileri için bir adım olduğunu da söyledi. LÖSEV\'in hem doğaya verdiği değeri göstermek hem de çocukların sağlıklı şekilde beslenmesini sağlamak adına bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Çetin, aynı zamanda bunun yapacakları çalışmalar için bir ön adım olduğunu aktardı.



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