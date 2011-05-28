-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ile lösemi hastası çocuklar ve aileleri, 10. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törende, Ezer ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Sevgili Atam, senin bu ülke ve çocuklarımız için ne kadar zor koşullarda, ne kadar büyük işler yaptığını idrak edemedik ve ne yazık ki kıymetini bilemedik. Sana karşı mahcubuz ve çok üzgünüz. Her şeye rağmen bizler ve lösemili çocuklarımız izinizdedir.'' Ezer, defteri imzaladıktan sonra beraberindeki çocuklara da ''Bu güzel anı ve duyguyu hissedin içinizde. Atatürk'ün ne kadar büyük işler yaptığını ve sizler için ne kadar hayatını feda ettiğini unutmayın, kıymetini bilin. Lafta değil hakikaten yüreğinizde hissedin ve sonsuza kadar bunu taşıyın, bu çok önemli. Her şey lafta kalmaya başladı, lafta değil icraatta bunu gösterin'' dedi. LÖSEV'in 10. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri, Anıtpark'ta düzenlenen şenlikle devam edecek. Farklı ülkelerden lösemili çocukların da katılacağı şenlikte, sanatçı Zülfü Livaneli, LÖSEV İlköğretim Korosuyla birlikte şarkılar söyleyecek. Aref Ghafouri de çocuklar için illüzyon gösterisi sunacak.