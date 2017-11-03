Lösemili Çınar için bağış kampanyası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Çınar Yılmazyanar\'a uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

Gürkan ve Ayşin Yılmazyanar çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Çınar Yılmazyanar, 18 gün önce rahatsızlandı. Ordu\'nun Fatsa İlçesi\'nde memur olan çift, küçük Çınar\'ı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yılmazyanar\'a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli istendi. Gürkan ve Ayşin çiftinin memleketleri Tokat\'ta yaşayan yakınları, sosyal medyadan \'Çağrıma kulak ver\' başlığı ile ilik nakli bekleyen küçük Çınar ve diğer çocuklar için kampanya başlattı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda da Türk Kızılayı\'nın desteğiyle, Çınar\'a uygun ilik bulunması için 2 gün sürecek olan bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı kan bağış otobüsü önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar; 5 yaşındaki Çınar ve onun gibi ilik bekleyen binlerce çocuklara ümit olmak için destek olmaya geldiklerini söyledi.

Çınar Yılmazyanar\'ın Tokat\'ta yaşayan dayısı Fatih Eryol, bağış kampanyasına katılan herkese teşekkür ederek, \'\'Şu an yeğenim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde yaklaşık 18 gündür kemoterapi tedavisi görüyor. Doktorlar bu hastalığı ilik bağışı ile uygun bulunması halinde tedavisinin mümkün olduğunu söylediler. Biz de memleketim olan Tokat\'ta böyle bir kampanya başlatma kararı aldık. Şu anda da kampanyamız gerekli ilgiyi buldu. Herkesten Allah razı olsun. Bize verdikleri destek sadece Çınar\'a değil yüzlerce, binlerce Çınar\'a umut olacak\" dedi.

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