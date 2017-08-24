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Yaşam

Lösemi teşhisi konulan 2.5 yaşındaki Gökçe için yardım

"Kanımızı verip çocuğumuza yardımcı olabilirsek ne mutlu bize"

24 Ağustos 2017 04:08

İzmir'de, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin otomasyon görevlilerinden Leman Çıray'ın 2.5 yaşındaki kızı Gökçe Çıray'a lösemi teşhisi konulunca, hastane personeli seferber olarak kan bankasına giderek örnek verdi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi olarak çalışan Leman Çıray'ın küçük kızı Gökçe Çıray'a yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konuldu. Haber Çiray ailesinde büyük üzüntüye neden oldu. Bunun üzerine Gökçe'nin rahatsızlığını öğrenen anne Çıray'ın iş arkadaşları Gamze Oymak, İlknur Topçu, Hatice Akça Karlıoğlu, Gizem Çeşme, Cennet Peker ve Arzu Sivri Acar Ödemiş Kızılay Kan Merkezi'ne giderek küçük Gökçe için kan verdi.

Leman Çıray'ın kan veren iş arkadaşlarından Gamze Oymak, "Arkadaşımızın 2,5 yaşındaki kızı Gökçe'nin lösemiye yakalanmış olması hepimizi derinden yaraladı. Tabii bu işte kök hücresi gerekiyor. Bizde otomasyon görevlileri olarak kanımızı verip çocuğumuza yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Kök hücre naklinin yapılabilmesi için veri tabanı oluşturulacak. İnşallah aramızdan uygun kök hücreye sahip biri çıkar da arkadaşımızın çocuğuna yardımcı olmanın mutluluğunu yaşarız" dedi. Gökçe'ye uygun kök hücrenin bulunabilmesi için çalışmalar sürüyor. 

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