Lösemi tedavisiyle AIDS hastası iyileştirildi

Bild gazetesi, Charite kliniğinde görev yapan kan hastalıkları uzmanı Gero Hütter (39) adlı Alman doktorun lösemi ve AIDS hastası olan 42 yaşındaki bir kişiye uyguladığı lösemi tedavisiyle AIDS hastalığını yendiğini yazdı.Hütter'in, ilik nakliyatı yaptığı ve kemoterapi uyguladığı hastasına, tedaviyi tehlikeye sokmamak için AIDS ilacı vermediği, ancak tedavinin sonucunda AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün tümüyle ortadan kalktığı belirtildi.Hastanın kanında 600 günden bu yana HIV virüsüne rastlanmadığı ifade edilen haberde, Hütter'in bile bu durum karşısında şaşkın olduğu, doktorların şimdi AIDS hastalığının bu yöntemle durdurulup durdurulamayacağını tartışmaya başladıkları kaydedildi.Hütter, yeni tedavi yöntemini bir tıp dergisinde yayınlamayı düşündüğünü açıklarken, AIDS Uzmanı Doktor Anja Potthoff, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu konuda tartıştık, olağanüstü bir sonuç. Ancak ilik nakliyatının yan etkileri o kadar büyük ve masrafları o kadar fazla ki, bu nedenle bu yöntem şimdilik hem lösemi, hem AIDS hastası olan az miktarda kişiye uygulanabilecek" dedi.