Lösemi tedavisinde dünyada ilk 10'dayız

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu, yemekte yaptığı konuşmada, vakfın kuruluşundan bu yana yapılan çalışmaları anlatarak, ''Vakfa gösterilen ilgiden çok mutluluk duyuyorum. Umarım sizlerin sayesinde daha da iyi olacak'' dedi.Gedikoğlu, Türkiye'de ilk defa çocuklarda kemik iliği naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, 199 sayıyla rekor kırdıklarını, 1139 hastayı ise ilaçla tedavi ettiklerini ifade etti.Başarı oranında dünyada ilk 10'nun içerisinde olduklarını vurgulayan Gedikoğlu, 1998 yılında Haliç Üniversitesi'ni kurduklarını anımsattı. 48 öğrenci ile yola çıktıklarına dikkati çeken Gedikoğlu, bugün sayısı 5 bini bulan öğrencileriyle vakıf üniversiteleri arasında iyi bir yerde olduklarını dile getirdi.Asıl amaçlarının bir tıp fakültesi kurmak olduğunu belirten Gedikoğlu, ''Tıp Fakültesinin olabilmesi için bir üniversitenin olması gerekiyordu. Bu amaçla Haliç Üniversitesi'ndeki yolculuğumuza Fen-Edebiyat Fakültesi ile başladık'' şeklinde konuştu.İnşaatı halen devam eden hastanenin yüzde 90'ının bitmek üzere olduğunu ifade eden Gedikoğlu, hastanenin 18 bin metre kare kapalı alana sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu, hastanenin 4 dönüm arazi üzerinde yükselen iki kuleden meydana geldiğine dikkati çekerek, kulelerden birinin 14 diğerinin ise 10 katlı olduğunu söyledi.Dünya çapında bir bir hastane inşa ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Gedikoğlu, bugüne kadar yapılan bağışlarla karşılığı 30 milyon YTL olan bir hastanenin oluşturulduğunu dile getirdi. Hastanede bütün branşların bulunacağını vurgulayan Prof. Dr. Gedikoğlu, kemik iliği naklinin yapılabilmesi için mutlaka diğer branşlarla da işbirliği gerektiğini belirtti.Yemekte yer alan konuklar, yapılacak hastaneye destek olmak amacıyla düzenlenen yeni yıl piyangosuna katıldı.