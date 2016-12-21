T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lösemi hastası Yusuf Can'ın hayali gerçek oldu

Büyüdüğünde polis olmak isteyen Yusuf Can'ı Adana Emniyet Müdürü makamında ağırladı

21 Aralık 2016 12:41

Adana'da, lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer'in büyüdüğünde polis olmak istediğini öğrenen Bir Adım Bin Umut Derneği üye ve yöneticileri, hayalini gerçekleştirmek için Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'la iletişime geçti.

Osman Ak, Ziya Yusuf Can Mermer'i hayalini kurduğu meslekle tanıştırmak için makamına davet etti.

Mermer, annesi Mukaddes Uzun ve dernek üyeleriyle makamında kabul eden Ak, lösemi hastası çocuğa, polis tanıtım kartı, üniforma ve oyuncak telsiz hediye etti.

Anne Uzun, oğlunun polislere karşı büyük bir sempati duyduğunu, her zaman onların üniformasını giymek ve ekip araçlarına binmek istediğini dile getirdiğini belirtti.

Oğluna gösterilen ilginin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Uzun "Oğlum hep büyüdüğünde polis olmak istediğini söylüyordu. Emniyet Müdürlüğüne gelirken de 'hayallerim rüyaydı, gerçek oldu' diyordu.

Bu isteğinin yerine getirilmesini sağlayan Bir Adım Bin Umut Derneği ailesine ve emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Oğlumun tedavisi iyi bir şekilde devam ediyor. İyileşecek inşallah." diye konuştu.

Daha sonra Ziya Yusuf Can Mermer, ekip aracına ve trafik polisinin kullandığı motosiklete bindirildi. Kask takıp siren çalan Mermer, Emniyet Müdürlüğünden polis aracı ile ayrıldı.

ETİKETLER

AdanaEmniyet Müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24