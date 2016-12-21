Lösemi hastası Yusuf Can'ın hayali gerçek oldu

Adana'da, lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer'in büyüdüğünde polis olmak istediğini öğrenen Bir Adım Bin Umut Derneği üye ve yöneticileri, hayalini gerçekleştirmek için Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'la iletişime geçti.

Osman Ak, Ziya Yusuf Can Mermer'i hayalini kurduğu meslekle tanıştırmak için makamına davet etti.

Mermer, annesi Mukaddes Uzun ve dernek üyeleriyle makamında kabul eden Ak, lösemi hastası çocuğa, polis tanıtım kartı, üniforma ve oyuncak telsiz hediye etti.

Anne Uzun, oğlunun polislere karşı büyük bir sempati duyduğunu, her zaman onların üniformasını giymek ve ekip araçlarına binmek istediğini dile getirdiğini belirtti.

Oğluna gösterilen ilginin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Uzun "Oğlum hep büyüdüğünde polis olmak istediğini söylüyordu. Emniyet Müdürlüğüne gelirken de 'hayallerim rüyaydı, gerçek oldu' diyordu.

Bu isteğinin yerine getirilmesini sağlayan Bir Adım Bin Umut Derneği ailesine ve emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Oğlumun tedavisi iyi bir şekilde devam ediyor. İyileşecek inşallah." diye konuştu.

Daha sonra Ziya Yusuf Can Mermer, ekip aracına ve trafik polisinin kullandığı motosiklete bindirildi. Kask takıp siren çalan Mermer, Emniyet Müdürlüğünden polis aracı ile ayrıldı.