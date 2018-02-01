Lösemi hastası Yağmur'a, Samsunsporlu futbolculardan imzalı forma

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, lösemi tedavisi gören Yağmur Kutbay (7) için yapılan doğum günü kutlamasına, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel ile Göksu Türkdoğan da katıldı. Futbolcular, küçük Yağmur\'a imzaladıkları formayı hediye etti.

Samsun\'da, sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir araya gelen \'Bir Gülücük Her Şeye Değer\' grubu üyeleri, Mehmet- Fatma Kutbay çiftinin lösemi tedavisi gören kızları Yağmur Kutbay\'ın 7\'nci yaş günü dolayısıyla doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamaya, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel ve Göksu Türkdoğan da katıldı. Yağmur\'u doğum gününde yalnız bırakmayan futbolcular, imzaladıkları Samsunspor formasını küçük kıza hediye etti. Samsunsporlu Yağmur, aldığı imzalı forma dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı. Küçük Yağmur, doğum günü kutlamasına katılan Samsunsporlu futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



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