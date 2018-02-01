T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lösemi hastası Yağmur'a, Samsunsporlu futbolculardan imzalı forma

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, lösemi tedavisi gören Yağmur Kutbay (7) için yapılan doğum günü kutlamasına, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel ile Göksu Türkdoğan da katıldı

01 Şubat 2018 19:10

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, lösemi tedavisi gören Yağmur Kutbay (7) için yapılan doğum günü kutlamasına, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel ile Göksu Türkdoğan da katıldı. Futbolcular, küçük Yağmur\'a imzaladıkları formayı hediye etti. 
Samsun\'da, sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir araya gelen \'Bir Gülücük Her Şeye Değer\' grubu üyeleri, Mehmet- Fatma Kutbay çiftinin lösemi tedavisi gören kızları Yağmur Kutbay\'ın 7\'nci yaş günü dolayısıyla doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamaya, Samsunsporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel ve Göksu Türkdoğan da katıldı. Yağmur\'u doğum gününde yalnız bırakmayan futbolcular, imzaladıkları Samsunspor formasını küçük kıza hediye etti. Samsunsporlu Yağmur, aldığı imzalı forma dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı. Küçük Yağmur, doğum günü kutlamasına katılan Samsunsporlu futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHASAMSUNYağmur KutbaySamsunsporluAhmet Burak SolakelGöksu TürkdoğanFutbolcularYağmurGülücük HerDeğerMehmet Fatma KutbayKutlamaya SamsunsporluTürkdoğanSamsunsporKüçük YağmurFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24