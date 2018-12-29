T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi

29 Aralık 2018 18:09

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İzmir\'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda vatandaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat\'ta da vatandaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı\'nda Türk Kızılayı\'nın kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK\'lar, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyaya katılanlar arasında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da yer aldı. Milletvekili Durmaz, \'\'Bugün Tokat’ta sosyal sorumluluk anlamında önemli bir gün. Bir lösemi hastasına hayat verebilmek adına, insan oğlunun yaşadığı dünyada, insanların yaşamlarına katkı sunmanın bir başka yolu. Bugün Türk Kızılayımız aracılığı ile kan verip ayrıca da kök hücre noktasında da donör olup katkı sunmak için buradayız\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilYELTOKATDHATOKATArin YazıcıJuvenil Miyelomonositik LösemiArinTokatCumhuriyet Meydanı KızılayıKampanyayaSTK Tokatspor taraftarlarıCHP Tokat Milletvekili Kadim DurmazMilletvekili DurmazTokattaBirBugün Türk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24