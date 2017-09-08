Lösemi hastası Hande için kan bağışı kampanyası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - ALMANYA\'da 1 ay önce halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede lösemi tanısı konulan Karabüklü 26 yaşındaki Hande Sar\'a uygun ilik bulunması için memleketi Karabük\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yakınları ve arkadaşları Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Almanya\'nın Dortmund şehrinde bir otomobil bayiinde çalışan Hande Sar, 1 ay önce halsizlik şikayetiyle grip olduğunu düşünerek hastaneye gitti. Lösemi teşhisi konulan ve tedavisine başlanan Sar\'ın ilik nakli olmasına karar verildi. Sar\'ın Safranbolu\'da oturan yakınları ve arkadaşları uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda stant açıldı. Sar\'ın yakınları ve arkadaşları, \'Haydi Safranbolum Hande kızımıza destek olalım\' pankartı önünde, \'Kan kanseri ile savaşıyorum. Güneşli yarınları görebilmem için sen de elimi tutar mısın? yazılı broşürleri vatandaşlara dağıttı. Sar\'ın yakınlarından Nesrin Tok, lösemi hastaları için herkesin elini uzatmasını gerektiğini söyledi. Hande Sar\'ın kendisinin yeğeni olduğunu belirten Nesrin Tok şöyle konuştu:

\"Ağustos ayının başında lösemi hastası olduğunu öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Elimizden ne gelirse yapmaya karar verdik. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ve herkese duyuru yaptık. Duyarlı olan vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Kök hücre bağışlanması gerekiyor. Burada daha çok arkadaşlarımızın olduğunu ve daha çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Birçok yerde de etkinlikler hazırlanıyor. Arkadaşları tarafından Çorlu, İzmir, Antalya\'da hazırlanıyor böyle kampanyalar.\'\'

Yeğeninin kemoterapi, radyoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü anlatan Tok, \"Kanındaki son damla zehirli hücre ölene kadar bu tedavilerini sürdürecekler. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. İstediğimiz amaca ulaşırız inşallah. Biz çok umutluyuz, başaracağız. Allah kızımıza sağlıklı uzun ömürler verecek inşallah. Sadece Hande\'ye değil. Hande\'nin yanı sıra belki yüzlerce çocuğumuz hayata tutunacak. Dileriz öyle olur\" diye konuştu.

Tok, yarın Türk Kızılayı\'ın gezici kan aracının kampanya kapsamında ilçe meydanına konuşlandırılacağını söyleyerek bağışta bulunmak isteyenleri beklediklerini belirtti.



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