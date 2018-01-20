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Lösemi hastası Gaye'yi yaşatmak için seferber oldular

Ethem SÜZEK/BEKİLLİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde oturan Hüsem-Ayşe Tekin çiftinin 2 çocuğundan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi lösemi hastası 8 yaşındaki Gaye Tekin için ilçe halkı birlik oldu

20 Ocak 2018 17:41

Ethem SÜZEK/BEKİLLİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Bekilli ilçesinde oturan Hüsem-Ayşe Tekin çiftinin 2 çocuğundan ilkokul 2\'nci sınıf öğrencisi lösemi hastası 8 yaşındaki Gaye Tekin için ilçe halkı birlik oldu. Ekonomik durumu iyi olmayan aileye destek olarak Gaye\'nin tedavi masraflarını toplamak için \"Gayemiz, tüm Gayeleri yaşatmak\" sloganıyla düzenelenen gecede adeta yardım yağdı. Toplanan para, minik Gaye\'nin ilik nakli ameliyatında kullanılacak.
Kurtuluş İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Gaye Tekin, bir süre önce rahatsızlandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Gaye\'nin lösemi hastası olduğu belirlindi. Hastalığı ilerleyen Gaye, son bir aydır Pamukkale Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü\'nde yatarak tedavi görmeye başladı. Annesi ev hanımı, babası da İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde hizmetli olarak çalışan olan minik Gaye Tekin\'in hastalıktan kurtulabilmesi için tek çarenin ilik nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Tekin ailesinin yakınları, Gaye için test yaptırdı ancak hiçbiri uygun bulunmadı. Aile, uygun ilik bulunabilmesi için İlik Bankası\'na kayıt yaptırdı, beklemeye başladı.
BEKİLLİ, GAYE İÇİN TEK YÜREK OLDU
Tek aylık ücretle geçinen ve Gaye\'nin tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Tekin ailesine, Bekilli halkı sahip çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gaye\'nin tedavi masrafları ve aileye destek çıkmak için \'Gayemiz, tüm Gayeleri yaşatmak\' sloganıyla yardım gecesi düzenledi. Gecede, ilçede görev yapan öğretmenler, minik Gaye için türküler söyleyip, şiirler okudu. Duygusal anların yaşandığı geceye ilçe halkı da katılarak Gaye için maddi destek verdi. İzmir\'de Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri de lösemi hastası minik Gaye için topladıkları parayı gönderdi. İzmir\'den öğretmen ve öğrenciler ile Bekilli halkının birlikte topladığı yaklaşık 80 bin lira para, Gaye\'nin ilik naklinde kullanılacak. Hastanede tedavisi devam eden ve ilik bekleyen Gaye, hastalığından kurtulup, yaşıtlarıyla oynayacağı günleri bekliyor.

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