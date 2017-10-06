Lösemi hastası Deniz Sıla yaşam savaşını kaybetti

Mümin Karaca, Stuttgart,6 Ekim, (DHA)- Pforzheim\'da yaşama tutunması için ilik nakli kampanyası düzenlenen ve uygun donör de bulunan 14 yaşındaki Deniz Sıla Toy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 gündür uyutulan genç kız tedavi gördüğü ve Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaştı, Pforzheimlilar seferber oldu

Pforzheim\'da yaşayan Deniz Sıla\'nın lösemi hastalığına yakalanmasının ardından öğretmen annesi Gaye Demirtaş\'ın \'nın geçen Nisan ayında sosyal medyadaki paylaşımı üzerine Pforzheim\'liler Deniz Sıla için seferber oldu. 14 Mayıs\'ta Deniz Sıla\'nın okulu Hilda Gymnasium\'un Berta – Benz spor salonunda düzenlene doku tiplemesi ve kan bağışı kampanyası akşama kadar devam etti.

Uygun donör bulundu

Yoğun ilgi gören kampanya sonunda Almanya\'da 5 yıl Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği yapan Gaye Demirtaş\'ın kızı olan Deniz Sıla\'ya Pforzheim\'dan uygun donör bulundu.

Pforzheim Hilda Lisesi 8 sınıf öğrencisiyken Mart 2016\'de ayak ve bacaklarındaki ağrılar nedeniyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Deniz Sıla Stuttgart ve Tübingen\'de tedavi görmeye başladı.

Bir damla kan birçok can kurtarabilir

Arkadaşlarının \"Kanında hayat var\" ve \"Deniz Sıla için iyİLİK\" sloganıyla başlattıkları kampanyalarda 1500 den fazla kan bağışının yapıldığı genç kız, son olarak Pforzheim\'dan gelen müjdeli haberle hayata tutunmak için yitirmeye başladığı umudu yeniden yakaladı.

Ancak, Pforzheml\'li gönüllünün verdiği iliğin nakledildiği Deniz Sıla\'nın vücudunda, diğer organların enfeksiyon kaptığı belirlendi

Ancak hastalığın dördüncü evresinde olan ve nakil yapıldıktan sonra Deniz Sıla\'nın diğer organları enfeksiyon kapması sonucu Deniz Sıla Toy dün gece tedavisinin devam ettiği ve 6 gündür uyutulan genç kız Tübüngen Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarını ve kampanyaya destek verenleri ölümüyle üzüntüye boğan Deniz Sıla\'nın cenazesi, tedavi sürecinde kendisi için büyük çaba harcayan arkadaşlarıyla çok sayıda güzel anısını paylaştığı Pforzheim Hilda Lisesi\'ne getirildi.

Cenaze aracının okulun önüne gelmesinin ardından öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Bina girişinde merdivenlere çıkan arkadaşları, Deniz Sıla\'nın okul kıyafeti ve çiçeklerle süslendi. Törende güçlükle ayakta durabilen Deniz Sıla\'nın annesi Gaye, babası Ugur ile akrabaları, öğretmenleri ve arkadaşları tören boyunca gözyaşı döktü.

Okul Müdürü Edith Drescher, Deniz Sıla için düzenlenen ilik kampanyasında öğretmen, öğrenci, veliler ve Okul Aile Birliğinin, ihtiyaç duyulan birlik, kardeşlik ve dayanışmayı gösterdiğini belirtti.

Herkesin Deniz Sıla için çok çabaladığını anlatan Edith Drescher, \"Dayanışma duygularının en güzel örneği sergilendi ancak, öğrencimizin kaybı hepimizi çok üzdü. Onu aramızdan ayrılması hepimizi derinden etkiliyor\" dedi.

-\"Deniz Sıla\'dan mektup var\"-

Deniz Sıla\'nın sınıf arkadaşları \"Deniz Sıla\'den mektup var\" başlığıyla yazılan bir mektubu paylaştı. Mektubun okunması sırasında törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Genç kızın arkadaşlarının okuduğu mektupta, şunlar kaydedildi:

\"Sevgili Hilda\'lılar, bugün sizi buraya davet ettim. Çünkü, bugün benim mezuniyet törenim var. Birazdan kepimi de fırlatacağım merak etmeyin. Takdir edersiniz ki, sizlerden daha erken mezun olabilmek için geçerli sebeplerim vardı. Mezun olmamda benim için özel gayretler gösteren, bizzat benim yanıma gelerek sınavlarımı yapan öncelikle değerli bütün öğretmenlerime ve bütün idarecilerimize saygıyla sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ben sizlerden erken mezun oldum ve yine sizlerden erken hepimizin sonunda gideceği yere, yola çıkıyorum. Hepsi ama hepsi bu kadar. Bu yüzden benim için ağlamayın, üzülmeyin. Dedim ya, ben erkenciyim hepsi bu kadar. Sevgili anneciğim, babacığım ve kardeşlerim, lütfen rica ediyorum, bir sağınıza, bir solunuza, bir de önünüze bakın. Hepsi benim kardeşlerim, ağabeylerim, ablalarım. Hepsi birer Deniz Sıla, gözlerinde beni görecek, seslerinde beni duyacaksınız. Ben onlar adına söz veriyorum, yokluğumu hissettirmeyecekler. Beni unutmayacak ve unutturmayacaklar. Ne zaman beni özleseniz, ne zaman darda kalsanız onlardan biri mutlaka yolunuza çıkacak. Deniz Sılalar ölmez.

Bakın etrafınıza bu ne büyük coşku, ne büyük mutluluk. Ben bugün buradan mezun olurken tuttuğum meşalemi ve ailemi siz kardeşlerime emanet ediyorum. Sizleri de beni bu kadar sahiplendiğiniz ve desteklediğiniz için yüreğimden teşekkür ediyorum. Bu başarılı okula girmek kadar, mezun olmak da kolay değildi. Ben başardım, sizlere de bundan sonraki eğitiminizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinizi Allah\'a emanet ediyorum.\"

Deniz Sıla\'nın arkadaşları, genç kızın arkadaşları, birbirlerine sarılarak kendilerini teskin etmeye çalıştı.

Daha sonra arkadaşlarının el sallayarak uğurlanan Toy\'ın cenazesi, Pforzheim DİTİB Fatih Camii de düzenlenen törene getirildi.

Deniz Sıla için kılınan cenaze namazının ardından Toy, defnedilmek üzere

İzmir\'e gönderildi.

Deniz Sıla için kampanyalar-

Deniz Sıla\'nın hastalığı süresince arkadaşları ve yakınları, çeşitli kampanyalar düzenleyerek genç kız ve onun gibi lösemi hastaları için gerekli ilik bulunması yönünde çaba harcamıştı.

İnternet üzerinden Deniz Sıla\'nın videolarını paylaşan ve yazdıkları mektuplarla genç kıza destek olmaya çalışan arkadaşları tekvando yardım turnuvası düzenlemişti. Yaşları 6 ile 20 arasında değişen öğrencilerden oluşan tekvando okulları, birlikte salonda Deniz Sıla için tekme salladılar. Turnuvadan elde edilen gelir tedavisi için Deniz Sıla\'nın ailesine verilmişti.