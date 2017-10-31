Lösemi hastası Çınar için ilik bağışı kampanyası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Çınar Yılmaz Yanar\'a uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı.

Gürkan ve Ayşin Yılmaz Yanar çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Çınar Yılmaz Yanar, 15 gün önce rahatsızlandı. Ordu\'nun Fatsa İlçesi\'nde memur olan çift, küçük Çınar\'ı Fatsa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yanar\'a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli istendi.

Gürkan ve Ayşin çiftinin Tokat\'ta yaşayan yakınları sosyal medyadan \'Çağrıma kulak ver\' başlığı ile ilik nakli bekleyen küçük Çınar ve diğer çocuklar için kampanya başlattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

\'\'Çağrıma kulak ver. Samsun’da lösemj tedavisi gören Tokatlı Çınar Yılmaz Yanar için sadece 3 tüp kan verip, Çınar ve Çınar gibi ilik bekleyen binlerce çocuğumuza ümit olmak istemez misiniz? Maddi çıkarı olmayan bu sosyal sorumluluğa kulak verin. Kan örneği vermek isteyenleri 3-4 Kasım tarihlerinde Tokat Cumhuriyet Meydanı\'nda Kızılay noktasında bekliyoruz. Kan grubu önemli değil, çeşit önemli. Tüm arkadaşları insani görev bekliyor, hepinizden Allah razı olsun.\'\'

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