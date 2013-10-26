Lösemi hastaları için daha fazla ilik vericisi bulunacak

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yıl sonuna kadar Türk kök ihalesi yapılacağını belirterek, “Türkiye'de 10 ayrı bölgede kemik iliği vericilerinin tespitlerini almaya başlayacağız ve kemik iliği bankasında Türkiye önümüzdeki 3-4 yıl içinde dünya ülkelerinin standardını yakalamış, yani 22 milyonluk rakamın içinde 50 binle değil tam aksine 500 binli vericilerle devreye girmiş olacak" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılış törenine, Sağlık Bakanı Mehmet Müzzinoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol, AKP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'Sağlık turizmi yapar hale geleceğiz'

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 14 şehirde, 24 bin yatak kapasiteli, yaklaşık 18 milyar liralık yatırımla yapılacak olan 15 Şehir hastanesinin yapımı için imza attıklarını belirterek, “Bu hastanelerin bu milletin hizmetine girme süresi en fazla 30 ay sonra diyoruz. O zaman Türkiye sağlıkta yalnız sadece 75 milyon nüfusa hizmet eden bir ülke değil, yakın coğrafyasında 1 milyarlık nüfusa sağlık turizmi ile hizmet verecek bir ülke haline geleceğiz. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içinde bu imzasını attığımız 24 bin yatak Türkiye'nin hizmetine girerken, önümüzdeki 1 yıl yine yeni bir 24 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini ihale süreçlerini tamamlayacağız. Onlarda bir yıl gecikmeli olarak yani 4 yıl sonrası dediğimizde 50 bin yeni yatak kapasitesiyle ülkemizin ve milletimizin sağlık hizmetleri standartını Dünya'nın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır yer yer onu geçmiş noktaya taşıyacağız. dedi.

'Türk kök bankası' kurulacak

Sağlık alanında artık insanların sıra beklemediğini, acil hizmetlerinden daha iyi izmet almasının konuşulduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Bugün artık Türkiye'de son 15 gündür neyi konuşuyoruz. Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Melis Akbaş kızımızı konuşuyoruz. Dünyada 22 milyon ilik vericisinin arasında yaptığımız taramada henüz evladımızı kurtaracak ilik vericisini bulamadık. Ülkemizdeki tıkanıklığı nasıl aşarız diye düşünüyoruz ve bunun çalışmalarını yapıyoruz ve inşallah yıl sonuna kadar Türk kök ihalesi yapılacak ve Türkiye'de 10 ayrı bölgede kemik iliği vericilerinin tespitlerini almaya başlayacağız ve kemik iliği bankasında Türkiye önümüzdeki 3-4 yıl içinde dünya ülkelerinin standardını yakalamış, yani 22 milyonluk rakamın içinde 50 binle değil tam aksine 500 binli vericilerle devreye girmiş olacak. Türk Kızılayı ile hazırlamış protokolde artık Kızılay'a kan veren her vatandaşamıza kemik iliği vericisi olmak ister misin sorusunu soracağız. Verici olmak isteyen her vatandaşımızdan örnek alacağız ve örnekleri Türk kök bankamızda analizlerini yapacağız" dedi.

İstanbul Üniversitesi'ne 100 bin lira ödenek verildi

Müezzinoğlu, son günlerde İstanbul Üniversitesi Kan Merkezi'nden alınan kan numunelerinin işlenememesi nedeniyle yaşanan sıkıntıya da değinerek, "İstanbul Üniversitesi rektörü ile görüştüm. Ödenek sorunundan bahsetti. Pazartesi günü itibariyle kendisine 100 bin lira yani eski parayla 100 milyar, tüm birikmiş kanların tahlilini yapacak ödeneği kendisine göndermiş olacağız" dedi.

Türkiye'de obezite yüzde 31

Toplum olarak üçte bir oranında obez bir toplum olma yolunda gidildiğini kaydeden Müezzinoğlu, “Yüzde 31'imiz kilolu ve obez grubunda. Bu kronik hastalıklar anlamında, diyabette, hipertansiyonda, kalp hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda sağlıklıyken gerekeni yapmalıyız ki, yarın obür gün doktora ve ilaca olan ihtiyacımız daha az olsun" dedi.