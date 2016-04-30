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Spor

Los Angels Clippers'ı mağlup eden Portland konferans yarı finalinde

Portland Trail Blazers konferans yarı finalinde Golden State Warriors'la karşı karşıya gelecek.

30 Nisan 2016 17:21

NBA'de Batı Konferansı playoff ilk turu 6. maçında Portland Trail Blazers, evinde konuk ettiği Los Angels Clippers'ı 106-103 mağlup etti ve seride durumu 4-2'ye getirerek adını konferans yarı finaline adını yazdırdı.

Oldukça çekişmeli geçen maçta aradaki farkı hiçbir zaman çift hanelere çıkmazken, son periyotta daha iyi performans sergileyen Portland karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Damian Lillard'ın 28, CJ McCollum'un 20 sayıyla skor yükünü çetikleri Blazers, bu sonuçla 2-0 geri düştüğü seriden galip ayrıldı. Eurosport'un haberine göre bunu başaran son takım 2013 yılında Memphis olurken Grizzlies olurken mağlup ettikleri takım yine Los Angeles Clippers'tı.

Serinin 4. maçında Chris Paul ve Blake Griffin'in sakatlanması sonrası toparlanamayan Clippers'ta ise Jamal Crawford 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İlk periyotta yaşanan çarpışma sonrası sol gözüne 11 dikiş atılan Austin Rivers ise 21 sayı 8 asistlik performans sergiledi.

Portland Trail Blazers konferans yarı finalinde Golden State Warriors'la karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı Pazartesi sabaha karşı Oakland'da oynanacak.

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