Los Angeles'ın ünlü yolu Hollywood Bulvarı'nda yaşayan evsizlerin sayısı artıyor

Los Angeles'ın eğlence endüstrisi, La La Land gibi filmlerle kentin imajını geliştirmeye devam ediyor. Hollywood ilgi çekmekten memnun ama hayallerin kentinde bir de kriz yaşanıyor: Sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı hızla artıyor.

Kentte evsizlerin oranı geçen yıl yüzde 23 arttı. Sorun artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya geldi. Büyümeye devam eden kentin dört bir yanında derme çatma barakalara ve çadırlara rastlamak kaçınılmaz.

Kaldırımları Hollywood yıldızlarının isimleriyle dolu olan Hollywood Bulvarı'nda yürürken; turistler battaniyeleriyle yerde yatan evsizlerin üzerinden atlamak, mağaza sahipleri de idrar kokusundan kurtulmak için sıklıkla dükkânlarının önünü yıkamak zorunda kalıyor.

"31 yıldır evsizlerle ilgili çalışıyorum, durumun hiç bu kadar kötüleştiğini görmemiştim" diyor yılların aktivisti Ted Hayes.

Hayes'e göre kent merkezindeki soylulaşma, belli bir semtte yoğunlaşan yoksulları kentin her yanına dağıttı.

Şehirdeki evsiz sayısı 2016'da 46 bin 874'ti. 2017'de ise 58 bini geçmiş durumda.

Los Angeles'taki evsiz sayısı Ocak ayında 7 bin 700 gönüllünün katılımıyla 3 gün 3 gece süren bir sayım sonucu tespit edildi.

18-24 yaş arası evsizlerin sayısı bir yıl içinde yüzde 64 arttı.

Evsiz çocukların sayısında da yüzde 41 artış yaşandı.

"Bu artış şok edici" diyor Hollywood Emlak Sahipleri Birliği'nden Kerry Morrison.

Hollywood Bulvarı'nın köhne bir bölgesinde konuştuğumuz Morrison, bölgedeki esnafın yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarla birlikte bu soruna karşı savaştıklarını ancak artık savaşı kaybettiklerini düşündüklerini söylüyor:

"Bir şeyler değişiyor ve hepimiz bunun farkındayız. Bunun iki yıl önce başlayan bir süreç olduğunu sezmiştik.

"Bunda birden fazla faktörün etkisi oldu. Bunların başında barınma fiyatlarındaki artış geliyor. Bu artış, gelirlerdeki artışı geçti."

Bir diğer potansiyel faktör ise Los Angeles'ın da içinde bulunduğu California eyaletinin hapishane nüfusunu azaltmaya yönelik politikaları olabilir. Morrison'a göre yeni uygulamayla hapisten erken çıkan 9 bin 500 kişinin bir kısmı da sokaklarda yaşıyor olabilir.

Morrison, ekonomik açıdan batan kişilerin de California'ya gelerek para kazanma hayali olduğuna dikkat çekiyor.

Hollywood'un ara sokaklarından birinde tanıştığım Kitty ve 34 yaşındaki kızı Sura, içinden geçtikleri zor zamanları atlatmak için buraya gelmiş.

Nevada kökenli anne-kız, Idaho'ya taşındıktan sonra burada işlerini kaybetmiş, sonra Arizona'ya oradan da "her şeye yeniden başlamak için" California'ya taşınmış.

Trans cinsiyet olan Sura, Hollywood'a gelmelerinin biraz da, LGBT merkezinin "müthiş olmasından" kaynaklandığını anlatıyor.

California'nın kavurucu güneşinin altında gündüzleri cep telefonlarını şarj edebilmek için yerel kütüphanelerde, geceleri ise brandalarının altında geçiriyorlar.

Fakat yola çıkarken planları hiçbir zaman sokakta yaşamak olmamıştı.

"İş bulamadık, kirayı da ödeyemedik o yüzden evsiz kaldık" diyor Kitty.

Los Angeles Evsizlik Hizmetleri Birimi'nden Tom Waldman, Sura ve Kitty'nin yalnız olmadığını söylüyor:

"İnsanlar dünya seviyesinde bir kent olması ve güzel iklimi nedeniyle Los Angeles'a çekiliyor. Buraya geliyorlar ama geldikten sonra kendilerini kirayı karşılayamadıkları koşullar içinde buluyorlar."

Waldman da emlak fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor.

20 yaşındaki Kay ise arkadaşlarıyla birlikte Hollywood'da bir çadırda yaşıyor. Bir yıldız olmak istiyor:

"Ünlü olmak istiyorum - müzik yapmak ve dans etmek istiyorum."

Fakat sokaklardaki hayatın stresli olduğunu söylüyor:

"Buralarda benim istemediğim pek çok şey var, örneğin uyuşturucular. Bazen 'Hayır' demek çok zor oluyor."

Pek çok genç evsiz gibi o da sokakta yatmayı bir barınma merkezine taşınmaya tercih ediyor. Bunun gerekçesi ise barınma merkezlerinde hijyen koşullarının çok kötü olması.

Los Angeles'ta evsizlerin yoğunlukla yaşadığı ve kötü namlı Skid Row bölgesinin korkutucu olduğunu da söylüyor.

Los Angeles Evsizlik Hizmetleri Birimi'nden Tom Waldman'a göre Los Angeles'ta evsizlik "paradoksal" bir durum. Geçen yıl 14 bin kişiye geçici veya daimi konut sağladıklarını ve bunun 2015'ten yüzde 30 daha iyi olduğunu söylüyor:

"Bir açıdan biz işimizi daha iyi yapıyoruz. Ama öte yandan durum kötüleşiyor."

Evsizlerin durumunu iyileştirmek için yapılan girişimlerde herhangi bir azalma yok. Yasa yapıcılar, makul fiyatlı barınma imkanlarını artırmak için yeni olanakları inceliyor. Mart ayında ise seçmenler evsizlere kira sübvansiyonu sağlama yönünde oy verdi.

Buna göre önümüzdeki 10 yıl boyunca barınma merkezleri, rehabilitasyon ve diğer hizmetlere yılda ekstradan 355 milyon dolar (yaklaşık 1.2 milyon TL) harcanacak. Bir başka oylamada da kalıcı evler için 1,2 milyar dolarlık bir fon onaylanmıştı.

"Tam da evsizlerin sayısının dramatik bir şekilde arttığı bir anda seçmenler bize bu sorunla başa çıkmak için ihtiyacımız olan araçları verdi" diyor Waldman, sokakta yatan insanların sayısını azaltabilecek olmanın heyecanıyla.

Yetkililer bu konuda umutlu olsa da konuyla ilgili çalışan diğer kesimler o kadar iyimser değil.

"Yıllardır evsizlere bakışın nasıl bozulduğunu gözlemledim, bu çılgınca" diyor evsizlerle çalışmalar yürüten aktivist Ted Hayes ve ekliyor:

"Bu konuya daha fazla para ayrıldıkça problem daha da büyüdü. Çünkü para sokaktaki insanlara ulaşmıyor."

Kent merkezinden kıvrılarak süzülen otoyol, Hollywood levhasının altından geçerek mahalleleri turizm merkezlerine bağlıyor.

Otoyola bağlanan bir köprünün altında kirli bir ortamda yaşayan 26 yaşındaki Christin, Los Angeles'ın ikileminin farkında:

"Los Angeles deyince aklınıza pahalı, temiz bir yer gelir. Her sokak köşesinde yerde yatan insanlar, kıyafetler, çöpler görmeyi beklemez kimse.

"İnsanlar buraya hayallerini gerçekleştirmek için geliyor. Ama artık bunu başarabilen çok kişi olduğunu sanmıyorum."

Kendisinin hayalini soruyorum.

"Şarkı söylemek istiyorum. Aslında, burada neler olacağını bilmiyorum" diyor.