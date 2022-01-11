Los Angeles'ta iki polis memuru, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go'da Snorlax yakaladıkları için görevden alınmış

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ABD'de Los Angeles Polis Departmanı'nda çalışan iki polis memurunun aktif soygun ihbarına rağmen Pokemon GO oyununda Snorlax yakalamaya gittikleri gerekçesiyle görevden alındıkları ortaya çıktı.

2017'de yaşanan olay, görevden alınan memurlar Louis Lozano ve Eric Mitchel'in şehrin disiplin soruşturması sürecinde uygunsuz davrandığına yönelik suç duyurusunda bulunmasının ardından basına yansıdı. Lozano ve Mitchel, disiplin sürecinde polis arabasında alınan kayıtların kullanılmasının uygunsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme, başvuruyu reddetti.

Geçmişte verilen ifadelere göre bir polis memuru, Crenshaw Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada 15 Nisan 2017'de meydana gelen soygun sırasında destek için Lozano ve Mitchel'ı aradı; ancak aramaları cevapsız kaldı. Lozano ve Mitchel, şehrin sesli bir yerinde olduklarını ve telefonlarını duymadıklarını iddia etti.

Polis arabasından alınan ses kayıtlarının dinlenmesinin ardından memurların ihbara gidip gitmemeyi konuştuğu, bunun yerine Pokemon Go mobil oyununda Snorlax yakalamaya gittikleri ortaya çıktı.

Memurlar daha sonra çağrıya yanıt vermedikleri, üstlerine yalan söyledikleri, yapılan ihbara gitmedikleri, soruşturma sırasında yalan söyledikleri ve mesaide Pokemon Go oynadıkları için kovuldu.