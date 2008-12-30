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Los Angeles sırları

Yaz başında Amerikaya giden Tuba Ünsal'ın orada Kenan Doğulu'nun evinde kaldığı iddia edildi.

30 Aralık 2008 02:00

Geçtiğimiz yaz başında dört aylığına Amerika'ya giden Tuba Ünsal'ın, orada Kenan Doğulu ile yakınlaştığı iddia edildi. Gelen haberlere göre Doğulu, son ziyareti sırasında da Ünsal'ı Los Angeles'taki evinde ağırladı.



Eski aşk alevlendi

Tuba Ünsal'ın adı bundan yıllar önce Kenan Doğulu ile anılmıştı. İkilinin Bodrum tatilleri sırasında yakınlaştığı ileri sürülmüş, ancak taraflar bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı. Ünsal daha sonra Cem Cantaş'la nikah masasına oturdu, evlilik bittikten sonra da hayatına Yalın girdi. Ancak şu sıralar magazin kulislerinde eski aşkın yeniden alevlendiği, Doğulu ile Ünsal'ın yollarının Amerika'da yeniden kesiştiği konuşuluyor.

Doğulu'nun evinde kaldı

Geçen yazı Los Angeles'ta geçiren Tuba Ünsal, iddialara göre orada Kenan Doğulu ile karşılaşmış. Bu karşılaşmadan sonra da ikili günlerini birlikte geçirmeye başlamış. Türkiye'ye dönüşünde Hello! dergisine röportaj veren ve "Orada çocukluk aşkımı buldum. O zamanki duygularımı, aşka bakışımı hatırladım" diyen Ünsal ile Doğulu'nun o zamandan beri görüşmeye devam ettiği, hatta Ünsal'ın son Amerika ziyareti sırasında da Doğulu'nun Los Angeles'taki evinde kaldığı söyleniyor.

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