Los Angeles Lakers, Russell Westbrook’u kadrosuna katıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers, Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook’u takas yoluyla kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon NBA’de hayal kırıklığı yaratan ve play-off turunda Phoenix Suns’a elenen Lakers, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniliyor.

The Athletic’ten Shams Charania’nın haberine göre Lakers, Washington Wizards ile gerçekleştirdiği Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell Pope ve Draftın 22. sıra seçimi karşılığında Russell Westbrook, 2024 ile 2028 yılında ikinci tur haklarını aldı.

Bu hamleyle birlikte Los Angeles ekibi, LeBron James ve Anthony Davis’in yanına 3. yıldızı eklemiş oldu.

Russell Westbrook, 22.2 sayı – 11.5 ribaund -11.7 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Normal sezonda 42-30’luk dereceye sahip olan Lakers ise Play-in oynadıktan sonra ilk turda Phoenix Suns‘a elenmişti.

Buddy Hield olmadı

Lakers’ın Westbrook için Kyle Kuzma, Montrezl Harrell ve Kentavious Caldwell Pope ve bu seneki draft hakkını Wizards’a göndereceği ifade edildi.

ESPN’de yer alan haberde ise Lakers’ın 2024 ve 2028 yıllarına ait toplam iki draft hakkını da takasta kullanacağı kaydedildi.

Lakers’ın ilk olarak Sacramento Kings forması giyen Buddy Hield için takas teklifi sunduğu ancak anlaşmanın gerçekleşmemesi sebebiyle Westbrook’a yöneldiği belirtildi.

Takasın gerçekleşmesinin ardından Lakers, yıldız oyucunun NBA'deki dördüncü takımı olacak.

Elias Sports Bureau'nun araştırmasına göre Bob McAdoo, Shaquille O'Neal, Allen Iverson ve Derrick Rose'dan sonra Westbrook, dört sezon veya daha kısa bir süre içerisinde dört farklı takımda oynayan beşinci MVP olacak.