Los Angeles Lakers efsanesi Elgin Baylor hayatını kaybetti

Amerika Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen Los Angeles Lakers'ın yıldız isimlerinden Elgin Baylor, 86 yaşında hayatını kaybetti.

14 sezon Lakers’ta görev yapan NBA’in efsanesi 11 kez NBA All-Star ödülü kazandı. 1971’de basketboldan emekli olan Baylor, New Orleans Jazz’da koçluk ve Los Angeles Clippers’ta Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya devam etti.

Baylor son olarak efsaneleştiği LA Lakers’ta Genel Menajer olarak görev yapmıştı.

1977’de Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi’ne giren Baylor’un 22 numaralı forması, 3 Kasım 1983’te Lakers tarafından emekliye ayrılmış ve Baylor’u onurlandıran bir heykel 6 Nisan 2018’de STAPLES Center’da gerçekleştirilen törenle açılmıştı.

“Jump shot” olarak anılan şut stilinin öncü oyuncularından biri olarak kabul edilen Elgin Baylor NBA liginde tüm zamanların en başarılı oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.

Baylor, NBA Finallerinde bir maçta 61 sayı ile finalde en çok sayı atan oyuncu olmuştu. (24 Nisan 1962 tarihinde Boston Celtics’e karşı)