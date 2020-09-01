Los Angeles Havalimanı'na iniş yapan iki pilot, 3 bin fit yükseklikte sırt roketi ile uçan bir kişi gördüklerini söyledi

ABD'nin Los Angeles kentine iniş yapmaya hazırlanan iki pilot, sırt roketi (jetpack) ile uçan bir kişi gördüklerini söyledi.

American Airlines'a ait bir tarifeli uçağın pilotu yaklaşık 3 bin fit yükseklikteyken ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na (LAX) inmeye hazırlanırken kuleye sırt uçağıya uçan bir kişi gördüğünü söyledi.

Kısa süre sonra LAX'e inmeye hazırlanan ikinci bir pilot da sırt roketi ile uçan bir adam gördüğünü ifade etti.

Bu yükseklikte sırt roketi uçurulup uçurulamayacağı tartışma yarattı.

Federal Havacılık kurumu FOX 11 Los Angeles Polis Departmanı'nın konu ile ilgili bir soruşturma başlattığını söylese de LAPD böyle bir ihbar almadıklarını belirtti.

FOX 11'e konuşan iki emekli pilot, böyle bir durumda pilotların sözüne güvenilmesi gerektiğini, çünkü farkındalık konusunda sıkı eğitim aldıklarını ifade etti.