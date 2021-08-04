Los Angeles Galaxy, Landon Donovan'ın heykelini dikecek

ABD MLS takımlarından Los Angeles Galaxy, David Beckham’ın ardından Landon Donovan'ın da heykelini dikecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, LA Galaxy ve ABD milli takımı adına uzun yıllar mücadele eden Landon Donovan, takımın maçlarını oynadığı Dignity Health Sports Park’ın dışına yapılacak bir heykelle onurlandırılacak.

Profesyonel futbolculuk kariyerini 2019’da noktalayan Donovan, geçen yıl ABD’de ikinci lige karşılık gelen USL’de mücadele eden San Diego Loyal’ın başına geçmişti.

ABD futbolunun unutulmaz figürlerinden Donovan, David Beckham’ın ardından LA Galaxy tarafından heykeli yapılan ikinci oyuncu olacak. Heykel için 3 Ekim’de bir açılış töreni düzenlenecek. Bu törenle birlikte aynı zamanda Donovan, kulübün Onur Listesi’ne seçilecek.

"Hayal bile edemezdim"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Donovan şunları söyledi:

"Çocukken bir gün heykelimin dikileceğini hayal bile edemezdim. Çok özel bir duygu, gerçekten gurur duyuyorum. En iyi yıllarımı Galaxy’de geçirdim, takımın taraftarları ailemin bir parçası. Onlarla böyle bir anı paylaşmak onur verici.”

"Donovan, MLS ve ABD milli takımı tarihinin en önemli oyuncularından "

Galaxy kulübü başkanı Chris Klein ise Donovan’ın Los Angeles ekibiyle kazandığı başarıları hatırlattı.

“LA Galaxy, MLS ve ABD milli takımı tarihinin en önemli oyuncularından birini onurlandırmak için sabırsızlanıyoruz. Landon takımın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibiydi, hem kulüp, hem de milli takım formasıyla sayısız rekor kırdı. LA Galaxy’yi ligin en başarılı kulübü haline getiren süreçte kritik bir rol oynadı. Onu bu özel günde tekrar aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

Donovan'ın kariyeri

Amerika futbolunun efsaneleri arasında yer alan Donovan, birçoklarına göre ABD milli takımının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu.

Galaxy ile MLS’te dört kez şampiyonluk sevinci yaşayan (2005, 2011, 2012, 2014) Donovan, bir kez de ABD Açık kupasını kaldırdı (2005).

Galaxy formasıyla çıktığı 253 maçta 113 gol atan ve 107 asist yapan Donovan, her iki kategoride de kulüp rekorunu elinde tutuyor. Donovan, MLS playofflarında da Galaxy’nin en fazla maça çıkan, en fazla gol atan ve asist yapan oyuncusu.

Galaxy’ye gelmeden önce San Jose Earthquakes ile iki MLS şampiyonluğu yaşayan Donovan, hem normal sezonda, hem de playofflarda ligin gol (145, 25) ve asist (136, 15) rekorlarını elinde tutuyor.