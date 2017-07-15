Los Angeles Başkonsolosu Gezer: FETÖ hakkında ABD’de bilgilendirmelerimiz devam edecek

15 Temmuz Darbe Girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda anma ve bilgilendirme programı düzenlendi. Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer, basın mensuplarına FETÖ hakkında bili verdi.

15 Temmuz’un yıldönümü kapsamında tüm yurt dışı misyonlarında darbe girişimine dair bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını kaydeden Gezer, "Biz son 1 yıldır yerel yetkililere, eyalet yetkililerine FETÖ terör örgütü konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bilhassa yerel yetkililerin konuyu anlamaları zaman aldı, kimisi Türkiye’yi yakından takip ederken kimisi konudan çok uzaktı. Bunu neden özellikle Amerika’da yapıyoruz? Benim Amerikalı yetkililere söylediğim şu: Bunlar sizin için de tehdit oluşturuyor. Bunların bir çoğu Amerikan vatandaşı. Bu örgüt yapısının burada 100’ün üzerinde okulu var. Bizim de görev bölgemiz olan Californiya bölgesinde 10’un üzerinde okulları var. Sivil toplum örgütleri kuruyorlar, Amerikan’nın genç nesillerini yetiştiriyor bunlar. Gerek Amerikan toplumunu gerekse kendi toplumuzu bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor, sürecek” dedi. (DHA)