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Çevre

Los Angeles alevlere teslim

Los Angeles'ın doğusunda çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 1800 kişi bölgeden tahliye edildi

09 Ağustos 2013 03:33

 

ABD'nin Los Angeles kentinin doğusunda çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı, 1800 kişi bölgeden tahliye edildi.
İtfaiye yetkilileri, Los Angeles'ın 150 kilometre doğusundaki Banning kentinde yangının ardından 15 binanın kullanılamaz hale geldiği, 5 kişinin yaralandığını söyledi. Yetkililer, yaralılardan 4'ünün itfaiye görevlisi olduğunu belirtti.
Bin kadar itfaiye görevlisi, 13 helikopter ve 6 uçağıyla müdahale edilen yangında 4 bin hektar ormanlık alanın küle döndüğü açıklandı.
Dumanların Banning yakınındaki Palm Springs kentinde bulunan uluslararası havalimanına kadar geldiği ancak pistlerin açık olduğu bildirildi.
Hava sıcaklığının yüksek, nemin az olması ve rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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