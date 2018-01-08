Lorient Sadiku: Ligin en iyi takımı Beşiktaş



Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giyen Lorient Sadiku, Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı.

DHA'dan Serhan Türk'e konuşan,Kasımpaşa'nın Kosovalı oyuncusu Lorient Sadiku, takımın Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası hazırlık kampında konuştu.

Doğduğu yıllarda Kosova'daki yaşam şartlarının oldukça güç olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez" dedi.

"Bazı şeyler olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez"

Futbola erken yaşlarda başladığını ve adapte olmakta zorluk çekmediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Benim açımdan çok zor da değildi. Okulda top oynamaya başladım en başta. Daha sonra 10-11 yaşıma geldiğimde arkadaşlarıma birlikte İsveç'te bir kulüpte oynamaya başladım. Onun için İsveç'te devam ettiğim için futbola başlangıç açısından benim için zorlu bir süreç olmadı. 1989 yılında kız kardeşim Kosova'da doğdu. Daha sonrasında tekrardan İsveç'e geçtik. 1990'da ise erkek kardeşim İsveç'te doğduktan sonra tekrardan Kosova'ya döndük. O sırada da savaş vardı Kosova'da ve ben de o yıl doğdum. Biz oradayken çok güvenli bir yer değildi. Daha sonrasında tekrardan İsveç'e döndük. Çok fazla hatırlamıyorum ama Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez" şeklinde konuştu.

"En iyisi Beşiktaş, en çok etkileyen Başakşehir"

Ligin zirvesinde zor bir yarış olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ben en iyi takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ama şampiyon olup olamayacaklarını bilemiyorum. Oyuncu kalitesi olarak en iyileri onlar. Şu ana kadar beni en çok etkileyen takım da Başakşehir oldu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı ve iyi oyuncuları var. Kadrolarında şampiyonluk görmüş oyuncuları bulunuyor. Zor bir yarış olacak. Çok bir şey söylemek mümkün değil. Başakşehir ligin en iyi oynayan takımı, Beşiktaş da oldukça kalite bir takım" dedi.

"Teknik direktör değişimi çoğu zaman olumlu etkiler"

Teknik direktör değişikliklerini çoğu zaman takımı olumlu etkilediğini dile getiren Sadiku, "Bunun birçok değişkeni var, bazen kötü etki de yaratabilir teknik direktör değiştirmek. Oyuncuları olumlu yönde etkileyebilir çünkü, bu yeni bir ses demektir. Yeni bir kişi demektir. Benim duyduğum kadarıyla da Fatih Terim soyunma odasına oyuncularını yükseğe çıkartan bir hoca. Galatasaray'a yardımı olacaktır belki ama bunu bilebilmek çok mümkün değil. Son maçlara baktığımızda evet Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında dediğim gibi Beşiktaş en iyi takıma sahip ama Başakşehir'in oyunu bana daha etkileyici geliyor. Beşiktaş ya da Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum bu sene" diye konuştu.

"Türkiye Ligi'nde maçlar sert ve birbirine yakın geçiyor"

Ligde maçların sert ve birbirine yakın geçtiğini belirten Sadiku, "Kolay maç olarak tanımlayabileceğim ya da en kolay oynadığım maç diye bir maç söyleyebilir miyim, bilmiyorum. Çünkü, ligde bütün maçlar zor geçiyor. Her takım çok fazla mücadele ediyor ve elinden geleni yapıyor. Onun için kolay maç dendiğinde aklıma bir maç gelmiyor. 3-0 kazandığımız maç da dahil. O maçta biz iyi oynamış olabiliriz ama karşı takım muhtemelen en iyi gününde olmuş olmuyor. Türkiye Ligi'nde maçlar sert ve birbirine yakın geçiyor. Kolay maç diye bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama en zor maç olarak son oynadığımız Başakşehirmaçını söyleyebilirim" dedi.

"Aatıf ve Emre Belözoğlu'nu beğeniyorum"

Ligde beğendiği oyuncular sorulan Sadiku, "Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe ve Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nu söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

"Kasımpaşa'nın oyuncusuyum"

Kendisine gelen tekliflerle menajerinin ilgilendiğini söyleyen Sadiku, "Bununla alakalı her şeyi menajerim biliyor aslında. Ben de bir şey biliyorum ama burada söylemek istemiyorum ama dediğim gibi çok da fark etmez. Buranın oyuncusuyum ve burada oynamaya devam ediyorum. Bazı takımların ilgilenip ilgilenmemesi çok fazla bir şey ifade etmiyor" dedi.